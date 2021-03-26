Первая пресс-конференция Байдена оказалась постановочной - Захарова

Первая пресс-конференция Байдена оказалась постановочной - Захарова
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский дипломат обнаружила "селекцию" журналистов, допущенных к микрофону с возможностью задать правильные вопросы главе государства

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала явно срежиссированной первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена, которая прошла накануне, 25 марта.

Выступая в ходе сегодняшнего брифинга она отметила, что общение нынешних американских властей с представителями СМИ вызывает опасение.

"Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована​​​. Лично меня это шокировало, я не скрою", – цитирует "Российская газета" нашего дипломата.

Захарова не ожидала, что на столь высоком уровне будет смонтирована эта информационная акция и напомнила о совсем других традициях проведения подобных брифингов в Штатах ранее. Однако на пресс-конференции Байдена дискриминации подверглись не только российские медиа, как это бывало до вчерашнего дня, но и собственно американские.

"Какая-то селекция вопросов, селекция журналистов… Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов", – заметила Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что если такое отношение к сотрудникам СМИ и свободе слова проявляется на открытом мероприятии, то возникает вопрос, "как же строится работа там за кулисами".

Ранее сегодня пресс-конференцию Байдена, которая, к слову, продлилась чуть более часа и почти вся была посвящена миграционной тематике внутри Штатов, резко раскритиковал предшественник демократа республиканец Дональд Трамп. Экс-президент сказал, что на это было "грустно смотреть", главе государства задавали "простые вопросы", на мероприятии или не было, или не дали право выступить настоящим акулам пера.

А в соцсетях появились фотографии "шпаргалок", которые были подготовлены для Байдена. Они лежали у него перед носом аккуратной папочкой. Ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева назвала увиденное "стыдобищем".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость168900
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Гость171806
Гордон рассказывал ага? Слушай плешивый карлик, у тебя "брифинки" бывают? Когда ты даешь себе такое четкое определение (плешивый карлик), я даже начинаю думать, что на усраине биомусор умеет самокритику
Плешивый карлик в нынешнем мире только один - он же кремлевский.. Определение очевидно. Обратись к врачу с симтомами отических иллюзий.
Гость168900
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Гость184535
Царь не настоящий)))(
Это ты про плешивого карлика ? Тогда - лайк 100%
Настоящий ОДЕССИТ
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Бедный Бидон Помереть спокойно не дают)
Гость184535
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Царь не настоящий)))(
Гость182529
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Это же есть по американская демократия и свобода слова. Как похвалывает сами на весь мир.
Гость166467
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Гость171806
Гордон рассказывал ага? Слушай плешивый карлик, у тебя "брифинки" бывают? Когда ты даешь себе такое четкое определение (плешивый карлик), я даже начинаю думать, что на усраине биомусор умеет самокритику
Он даже не биомусор, а просто НАВОЗ, из которого они лепят свои дома на Галичине
Гость171806
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Гость168900
На брифинки плешивого карлика, селекция журналистов ещё более жесткая. Знаю из первых источников.
Гордон рассказывал ага? Слушай плешивый карлик, у тебя "брифинки" бывают? Когда ты даешь себе такое четкое определение (плешивый карлик), я даже начинаю думать, что на усраине биомусор умеет самокритику
Гость168900
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На брифинки плешивого карлика, селекция журналистов ещё более жесткая. Знаю из первых источников.
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