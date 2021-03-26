Путин назвал АНО "Россия - страна возможностей" успешным социальным лифтом

Участники оценили итоги работы некоммерческой организации

Президентский проект "Россия – страна возможностей" за три года существования превратился в широкое общественное движение и дал хорошие конкретные результаты. Это отметил глава государства Владимир Путин в пятницу, 26 марта, на заседании наблюдательного совета организации.

Вспоминая, как все начиналось, президент отметил, что была задача дать молодым людям дополнительную возможность реализовать свои таланты и жизненные планы там, где они живут и учатся. Это получилось: в стране уже есть губернаторы, заместители министров, мэры крупных городов, другие руководители, которые прошли через платформу "Россия – страна возможностей". В целом в различных мероприятиях проекта приняли участие около пяти миллионов человек.

"Так называемые социальные лифты, на мой взгляд, в рамках этой работы очень неплохо реализуются. И школьники, и студенты имеют возможность использовать все свои лучшие качества, чтобы добиться тех целей, которые они перед собой ставят. Во всяком случае, это очень хорошая возможность для того, чтобы стартовать, и стартовать удачно",

– подчеркнул Владимир Путин. Он отметил, что в рамках проекта развивается несколько направлений, которые наиболее востребованы обществом. Как использовать платформу еще эффективнее, президент ждет предложений от участников заседания.

Автономная некоммерческая организация "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 г. по инициативе президента РФ.

