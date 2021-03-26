Четвертый сезон конкурса "Лидеры России" стартует 31 марта

Четвертый сезон конкурса "Лидеры России" стартует 31 марта
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Выбрать можно одно из восьми направлений

Заявки на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев "Лидеры России" начнут принимать 31 марта. Об этом объявил гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров в пятницу, 26 марта.

Конкурс разделен на восемь отраслевых треков, в том числе "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение", "Информационные технологии". Два направления – международное и для студентов от 18 до 25 лет – будут запущены чуть позже.

"В этом году для участия в конкурсе "Лидеры России" можно будет выбрать только один трек",

подчеркнул Комиссаров. 

Дистанционные испытания пройдут с конца апреля и до середины июня 2021 года. Для допуска на них необходимо заполнить анкету и записать видеообращение, в котором раскрыть цель участия в конкурсе и рассказать о главном профессиональном достижении в жизни. На дистанционном этапе предстоит пройти различные тесты и задания по выбранным направлениям. Важно, что отсев участников будет проходить по итогам прохождения этапов, а не после каждого теста.

В конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал четвертого конкурса состоится через год – в марте 2022 года.

Как отметил Комиссаров, в четвертом сезоне программа наставничества значительно расширится. С конкурсантами будут работать более сотни ведущих управленцев страны, в том числе политики, деятели искусств, ученые, врачи, руководители крупнейших российских корпораций, профильных министерств. 

Конкурс "Лидеры России" – проект платформы АНО "Россия – страна возможностей". Как отметил президент РФ Владимир Путин, по инициативе которого была создана организация, ее мероприятия стали хорошим социальным лифтом. В частности, недавно победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов получил высокую должность в руководстве Тюменской области.

Николай ВИКТОРОВ

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