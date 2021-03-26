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Объединение усилий России и
Белоруссии в рамках противостояния санкционному давлению со стороны западных
государств является одной из приоритетных задач Союзного государства. Такого
мнения придерживается новоиспеченный Госсекретарь содружества двух братских
государств Дмитрий Мезенцев.
Высокопоставленный госслужащий пообщался с белорусским лидером Александром Лукашенко. Демонстрируя теплое отношение, Мезенцев пришел на аудиенцию к Батьке не с пустыми руками. Госсекретарь вручил президенту Белоруссии оригинальный подарок. Теперь Лукашенко является обладателем большого позолоченного самовара.
После успешно проведенных переговоров Мезенцев объявил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства должны закрепить свои позиции на международной арене. Сложившаяся в мировом пространстве ситуация требует от Союза оперативной реакции.
Западные государства продолжают оказывать давление на Россию, а вместе с ней и на Белоруссию. Санкционная война против государств должна еще теснее объединить Москву и Минск перед лицом общих трудностей, передает слова Мезенцева издание "Российская газета".
Напомним, ранее Дмитрий Мезенцев занимал должность посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат проработал меньше года.
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