Вместе страны смогут выстоять перед давлением извне

Объединение усилий России и Белоруссии в рамках противостояния санкционному давлению со стороны западных государств является одной из приоритетных задач Союзного государства. Такого мнения придерживается новоиспеченный Госсекретарь содружества двух братских государств Дмитрий Мезенцев.



Высокопоставленный госслужащий пообщался с белорусским лидером Александром Лукашенко. Демонстрируя теплое отношение, Мезенцев пришел на аудиенцию к Батьке не с пустыми руками. Госсекретарь вручил президенту Белоруссии оригинальный подарок. Теперь Лукашенко является обладателем большого позолоченного самовара.

После успешно проведенных переговоров Мезенцев объявил, что Россия и Белоруссия в рамках Союзного государства должны закрепить свои позиции на международной арене. Сложившаяся в мировом пространстве ситуация требует от Союза оперативной реакции.

Западные государства продолжают оказывать давление на Россию, а вместе с ней и на Белоруссию. Санкционная война против государств должна еще теснее объединить Москву и Минск перед лицом общих трудностей, передает слова Мезенцева издание "Российская газета".

Напомним, ранее Дмитрий Мезенцев занимал должность посла России в Белоруссии. На этом посту дипломат проработал меньше года.