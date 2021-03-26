Вассерман назвал условие вхождения Украины в состав России

Вассерман назвал условие вхождения Украины в состав России
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Предложенный сценарий не порадует ни одну из сторон

Киев, как ему кажется, вывел конфронтацию с Москвой на новый уровень. Теперь Россия официально значится военным противником Незалежной. Однако, по мнению знаменитого эрудита Анатолия Вассермана, именно вооруженный конфликт может привести к тому, что Украина будет включена в состав нашей страны.

Политический эксперт и подчеркнул, что попытки Украины тягаться с Россией выглядят достаточно нелепо. Сравнивать потенциалы этих двух государств, очевидно, не имеет смысла. Если бы военный конфликт действительно начался, Незалежная перестала бы существовать на политической карте мира. Война, которая точно не нужна Москве, неминуемо приведет к тому, что Украина вместе со всей своей структурой будет включена в состав России.

На этом фоне громкие заявления украинских политиков представляются лишенными смысла. Однако, как пояснил Вассерман в беседе с журналистами издания "Народные новости", таким образом представители киевского режима пытаются выслужиться перед своими американскими кураторами. Сейчас без антироссийской риторики политику на Украине не выжить: там всем заправляет настоящий противник России – Америка.

Так что в ближайшее время истерики вокруг нашей страны в Незалежной не прекратятся. Кстати, недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что его весьма пугают "заигрывания" киевского режима с Кремлем.

Ольга ФЕДОРОВА

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Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Бункерный Дед-Бидон
Скакуа-Новая Свинея БезСала - независимое государство!!! Независимое от экономики, политики и мозгов. Коренные жители, папуасы, наxyй никому даром не уперлись, со всем своим хозяйством, "плодороднейшим" черноземом и нескончаемыми запасами сланцевого и пердячего газОВ.
Продолжают свидомые подыхать пачками! На Донбассе вследствие обстрела армии ДНР подохли 4 укрокарателя, 2 ранены
Бункерный Дед-Бидон
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Скакуа-Новая Свинея БезСала - независимое государство!!! Независимое от экономики, политики и мозгов. Коренные жители, папуасы, наxyй никому даром не уперлись, со всем своим хозяйством, "плодороднейшим" черноземом и нескончаемыми запасами сланцевого и пердячего газОВ.
игорь
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вообще то надо РФ признать одно
вся территория бывшего СССР есть Россия
ведь Япония может почему желать своего уже 70 лет как и Прибалтика а вот власти РФ за это стыдно?
бред
так что Вассерманы и типа как он другие пусть ПРЯМО и твердят об этом - вся территория Российской империи есть РФ как и Финляндия и Аляска
не меньше
Гость184740
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Оплачивать за них долги? Этот сценарий уже давно просматривался. Они прекрасно понимают, что им вечно давать денег не будут, а отдавать то надо. А кроме России взять на себя их долги никого нет.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Зачем ВЕЛИКОЙ РОССИИ нужно это гнилое фашистское образование- недоразумение с погремухой Руина-Уркаина-Урина?! Дармоедов-бездельников бандерлогов кормить!
М
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крым наш
<цензура> нам каклы сдались?
и не говорите,они об этом только и мечтают,залезть на плечи и ножки свесить
корми их,востанавливай экономику,выплачивай долги
все разрушенно и разворованно
нет уш,сами,все сами...
крым наш
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<цензура> нам каклы сдались?
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