Американцам крайне не нравится интерес к нашим ЗРК со стороны союзников и партнеров США

Поставки Москвой российских ЗРК С-400 зарубежным партнерам лишили власти США покоя и сна. Об этом обозреватель Крис Осборн пишет в своем материале для американского издания The National Interest.

Автор отмечает, что Вашингтон сильно обеспокоен тем фактом, что российские С-400 стоят на вооружении у КНР. Но еще больше американские власти волнуются из-за того, что наши ЗРК закупают или планируют приобрести не только противники, но и союзники Штатов. В данном случае речь идет о Турции и Индии. И это при том, что Анкара вообще-то является членом НАТО.

Продажи С-400 по миру беспокоят Вашингтон по двум основным причинам – геополитической и чисто военной.

"Любая страна, укрепляющая связи с Россией, в любом качестве и особенно в контексте приобретения систем вооружений, скорее всего, вызовет некоторую озабоченность США, однако есть явные военные проблемы, которые могут быть еще более актуальными, когда речь идет о противодействии России или Китаю", – утверждает эксперт.

Кроме того, американцы признают, что С-400 является продвинутой платформой, они стали гораздо более технически совершенными. Одна из существенных особенностей системы – способность работать в цифровом формате. Такие возможности значительно затрудняют маневренность пилотов F-22 и F-35 избегать зон действия С-400 или оперативно их покидать.

Более того, наши ЗРК, связанные между собой, в состоянии быстро обмениваться данными о целях, по цепочке отслеживать все самолеты ВВС США, приближаясь "к фактической точке "захвата" мишени", резюмирует американец.

Накануне мы сообщали, что в начале марта истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 случайно подстрелил сам себя из собственной артиллерийской установки. В результате пилот не пострадал, смог посадить машину на базу. Однако ущерб лайнеру оценивается в $2,5 миллиона -у него повреждена обшивка нижней части фюзеляжа.

