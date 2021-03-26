Байден позвал Путина на переговоры - СМИ

Приглашения удостоился также и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден пригласил лидера РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Об этом сообщает Associated Press. Подробности пока не приводятся.

Напомним, накануне состоялась первая пресс-конференция Байдена. Новый президента Штатов, который ранее сделал несколько хамских заявлений в адрес российского коллеги, практически ни слова не сказал о Путине. Общение с прессой не обошлось без конфузов – на одном из вопросов Байден растерялся и забыл слова. Позже в МИД прокомментировали пресс-конференцию – Мария Захарова назвала ее постановочной.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

007
Пожаловаться Ответить
Пабедддда́ааа!
1
новости партнеров
По теме

Свобода слова по-киевски: "Утро.ру" заблокировали на Украине

Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства

"Меня лично это затронуло": Путин - о смертях от ковида

Президент рассказал о потере

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей