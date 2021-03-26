Приглашения удостоился также и Си Цзиньпин

Президент США Джо Байден пригласил лидера РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговоры по климату. Об этом сообщает Associated Press. Подробности пока не приводятся.

Напомним, накануне состоялась первая пресс-конференция Байдена. Новый президента Штатов, который ранее сделал несколько хамских заявлений в адрес российского коллеги, практически ни слова не сказал о Путине. Общение с прессой не обошлось без конфузов – на одном из вопросов Байден растерялся и забыл слова. Позже в МИД прокомментировали пресс-конференцию – Мария Захарова назвала ее постановочной.