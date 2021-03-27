Бывший комик лишь играет роль президента

Владимира Зеленского на пост президента продвинули олигархи, которые точно знали, что обещать народу для победы. Поэтому бывший актер вещал о мире, который воцарится в Незалежной с его приходом к власти. Однако на деле перемен к лучшему не произошло. Об этом заявил глава Интернационального союза писателей Александр Гриценко. Такая ситуация сложилась, потому что двигавшие Зеленского во власть действуют так, как выгодно им – об украинцах вряд ли кто-то думает.



По словам Гриценко, глава Незалежной ведет себя, как глупый подросток – он просто красуется и играет предложенную ему роль. Особенно смешным было пафосное заявление политика на фоне пандемии коронавируса. Когда все только началось, Зеленский вещал, что сам хочет заразиться ковидом, но ему жаль домашних.

"Я смеялся в голос",

– отметил Гриценко в разговоре с изданием "Украина.ру".

Напомним, в основу предвыборной кампании Зеленского легло обещание прекратить конфликт на Донбассе. Однако его он не выполнил и вряд ли этого стоит ждать, считает замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева. Зеленский повторяет политику Петра Порошенко, который слепо следовал указаниям западных кураторов.

Ранее журналист Портников сообщил, какой сигнал подает Зеленскому Байден своим молчанием.