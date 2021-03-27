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В составе России Донбасс ждет
великое будущее, говорится в заявлении.
Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что жители самопровозглашенной республики будут бороться за свое будущее и отстаивать свои интересы. Он не сомневается, что Донбасс станет частью РФ, "когда наступит время". Об этом пишет РИА Новости.
Решение об объединении с Россией республики Донбасса приняли еще в 2014 году, напомнил Пасечник. Глава ЛНР отметил, что без помощи РФ у них не было бы шансов на выживание.
Националистические взгляды,
которые в Незалежной насаждают западные страны, в реальности близки лишь малой
части украинцев, заверил Пасечник. Однако здравомыслящих людей США и их
приспешникам удалось запугать.
"Донбасс сейчас является по сути рупором (…) устремлений большинства жителей Украины",
- подытожил он.
Ранее в Незалежной предложили отказаться от слова "Донбасс", мотивируя это тем, что нарратив "навязан" Россией.
Власти Незалежной продолжают зачистку информационного пространства