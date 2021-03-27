"Нет сомнений": глава ЛНР о вхождении Донбасса в состав России

"Нет сомнений": глава ЛНР о вхождении Донбасса в состав России
Фото: Alexander Rekun/https://www.globallookpress.com/
Пасечник заявил, что жители самопровозглашенной республики будут отстаивать свои интересы

В составе России Донбасс ждет великое будущее, говорится в заявлении.

Глава ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что жители самопровозглашенной республики будут бороться за свое будущее и отстаивать свои интересы. Он не сомневается, что Донбасс станет частью РФ, "когда наступит время". Об этом пишет РИА Новости.

Решение об объединении с Россией республики Донбасса приняли еще в 2014 году, напомнил Пасечник. Глава ЛНР отметил, что без помощи РФ у них не было бы шансов на выживание.

Националистические взгляды, которые в Незалежной насаждают западные страны, в реальности близки лишь малой части украинцев, заверил Пасечник. Однако здравомыслящих людей США и их приспешникам удалось запугать.

"Донбасс сейчас является по сути рупором (…) устремлений большинства жителей Украины",

- подытожил он.

Ранее в Незалежной предложили отказаться от слова "Донбасс", мотивируя это тем, что нарратив "навязан" Россией.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Хохол это комплекс всего самого мерзкого в человеке
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Майдан и госпереворот
Скакали все до страсти
Вот Крым ушёл, Донбас уйдёт
Бандеровцы у власти
Гость182529
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Давно пора воссоединить Донбасс к России и распустить минский четвертки, всеравно от неё нет никакого толка.
Настоящий ОДЕССИТ
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Россия в обиду своих граждан не даст. Китай тоже хочет поучаствовать в ликвидации нацистского режима в гребаной Окраине. Комикам и Гомикам не место на Украине.
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