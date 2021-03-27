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Очередное громкое заявление о планах на Крым
сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Он сообщил, что на полуостров прибыло около 500 тысяч россиян, и сделано это
было якобы со злым умыслом – "разбавить" местное население.
"Они не граждане Украины",
– отрезал Резников в интервью телеканалу "Дом".
Он также добавил, что по законам Незалежной россиян с полуострова, когда мечты украинцев сбудутся и он "вернется", следует выдворить.
"...как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь?"
– вопрошает Резников. Он добавил, что если россияне заехали на территорию через украинские пропускные пункты, но вопросов к ним, может быть, и не возникнет.
Ранее в Крыму подчеркнули, что ни с какими просьбами обращаться к украинским властям не собираются. Речь идет о водной блокаде полуострова. В Крыму отметили, что намерены самостоятельно решить проблему водоснабжения.
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