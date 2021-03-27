На Украине пообещали депортировать россиян из Крыма

На Украине пообещали депортировать россиян из Крыма
Фото: : © Aleksey Nikolskyi/Kremlin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Граждан с материковой части нашей страны "завезли" на полуостров, чтобы "разбавить" местное населения, считают в Незалежной

Очередное громкое заявление о планах на Крым сделал министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он сообщил, что на полуостров прибыло около 500 тысяч россиян, и сделано это было якобы со злым умыслом – "разбавить" местное население.

"Они не граждане Украины",

отрезал Резников в интервью телеканалу "Дом".

Он также добавил, что по законам Незалежной россиян с полуострова, когда мечты украинцев сбудутся и он "вернется", следует выдворить.

"...как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь?"

– вопрошает Резников. Он добавил, что если россияне заехали на территорию через украинские пропускные пункты, но вопросов к ним, может быть, и не возникнет.

Ранее в Крыму подчеркнули, что ни с какими просьбами обращаться к украинским властям не собираются. Речь идет о водной блокаде полуострова. В Крыму отметили, что намерены самостоятельно решить проблему водоснабжения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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