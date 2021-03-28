"Семь лет бредят": в России оценили планы Киева по расселению Крыма

"Семь лет бредят": в России оценили планы Киева по расселению Крыма
Крым. Ласточкино гнездо. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Оригинальные предложения Украины вызывают только недоумение

Очередной антироссийский выпад со стороны Незалежной по поводу Крымской республики навел россиян на мысли, что у представителей киевского режима есть некоторые трудности с психическим состоянием и началось традиционное для текущего сезона года весеннее обострение.

Такого мнения придерживаются простые жители нашей страны. Впрочем, высокопоставленные госслужащие также недоумевают из-за неадекватности украинских коллег.

Речь идет о весьма неординарном предложении вице-премьера Незалежной Алексея Резникова о депортации россиян с полуострова после того, как регион снова "вернется" под контроль киевского режима.

В ответ на эту идею представитель республики при российском лидере Александр Молохов подчеркнул, что такого рода заявления не имеют никакого отношения к реальному положению дел. С таким же успехом можно обсуждать "нашествие рептилоидов", с иронией добавил госслужащий.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь напомнил, что в последние годы жители Незалежной массово покидают Украину и переезжают на российский полуостров. Речь идет уже о порядка 100 тысячах украинцев, которые теперь являются счастливыми обладателями российских паспортов.

Простые россияне тоже решили высказать свое мнение по поводу скандального высказывания.

"С Украины доносится несуразица, а мы их слушаем. Может быть это часть их информационной войны?", "Семь лет бредят", "Весеннее обострение у чиновника. И таких там не мало", "Привыкайте там на Украине, принятие неизбежного", "Ох уж этот сказочник, ох уж эти сказки. Крым – это Россия навсегда!", "Это не истерия, это провокация. И направлена она на запугивание доверчивой категории россиян", – делятся своими размышлениями читатели РИА "Новости".

Напомним, странное предложение Резников озвучил накануне.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ТикТок
Пожаловаться Ответить
Пациент палаты №6. Бъет себя в грудь кулаченками и вопит - я Наполон, завтра въеду на белом коне в Крым... Дурачек, чего с него возмешь...
1
новости партнеров

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

"Нет сомнений": глава ЛНР о вхождении Донбасса в состав России

Пасечник заявил, что жители самопровозглашенной республики будут отстаивать свои интересы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей