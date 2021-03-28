Оригинальные предложения Украины вызывают только недоумение

Очередной антироссийский выпад со стороны Незалежной по поводу Крымской республики навел россиян на мысли, что у представителей киевского режима есть некоторые трудности с психическим состоянием и началось традиционное для текущего сезона года весеннее обострение.



Такого мнения придерживаются простые жители нашей страны. Впрочем, высокопоставленные госслужащие также недоумевают из-за неадекватности украинских коллег.

Речь идет о весьма неординарном предложении вице-премьера Незалежной Алексея Резникова о депортации россиян с полуострова после того, как регион снова "вернется" под контроль киевского режима.

В ответ на эту идею представитель республики при российском лидере Александр Молохов подчеркнул, что такого рода заявления не имеют никакого отношения к реальному положению дел. С таким же успехом можно обсуждать "нашествие рептилоидов", с иронией добавил госслужащий.

Сенатор Сергей Цеков, в свою очередь напомнил, что в последние годы жители Незалежной массово покидают Украину и переезжают на российский полуостров. Речь идет уже о порядка 100 тысячах украинцев, которые теперь являются счастливыми обладателями российских паспортов.

Простые россияне тоже решили высказать свое мнение по поводу скандального высказывания.

"С Украины доносится несуразица, а мы их слушаем. Может быть это часть их информационной войны?", "Семь лет бредят", "Весеннее обострение у чиновника. И таких там не мало", "Привыкайте там на Украине, принятие неизбежного", "Ох уж этот сказочник, ох уж эти сказки. Крым – это Россия навсегда!", "Это не истерия, это провокация. И направлена она на запугивание доверчивой категории россиян", – делятся своими размышлениями читатели РИА "Новости".

Напомним, странное предложение Резников озвучил накануне.