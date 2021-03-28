Варшава продолжает петь песенку про "агрессивную Россию"

Инициатива российской стороны о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе не нашла отклика у польских властей. Так, посол поляков в нашем государстве Кшиштоф Краевский объявил, что представляемая им страна вряд ли пойдет навстречу Москве в этом вопросе.



По мнению высокопоставленного поляка, такая идея является неконструктивной. Варшава считает, что если согласится с мораторием, то ей придется выполнять "односторонние обязательства".

В Польше продолжают гнуть линию, согласно которой наше государство является главным агрессором, повсюду размещающим свое вооружение. Обсуждаемые ракеты ранее были запрещены Договором РСМД. Данное соглашение было разорвано по инициативе Америки.

Впрочем, Варшава по примеру США и их приспешников возлагает ответственность за это на Россию. Краевский заявил, что некоторые наши ракеты якобы превысили допустимую дальность полета, именно поэтому договор пришлось аннулировать.

Теперь же полякам не нравится наличие наших "Искандеров" в Калининградской области. Так что в Варшаве всерьез вознамерились разместить на своей территории американскую ракетную систему, которая при необходимости будет перехватывать "баллистические ракеты из региона Ближнего Востока". Об этом дипломат рассказал в беседе с журналистами "Интерфакс".

К слову, недавно в Польше указали на нужду Варшавы в российском газе. По мнению местного журналиста, как бы страна не изгалялась, ей придется работать с "Газпромом".