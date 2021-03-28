Вашингтон пригрозил "агрессивной" Москве новыми санкциями

Вашингтон пригрозил "агрессивной" Москве новыми санкциями
Фото: pixabay.com
США намерены продолжать наращивать давление на газопровод

США продолжать вводить новые санкции в отношении России и "Северного потока-2". Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Беседуя с телеканалом CNN, политик объяснил, что Вашингтон тщательно проанализировал действия Москвы и признал их "враждебными". Более того, Блинкен подчеркнул, что "агрессивное" поведение РФ остается ключевой проблемой как США, так и НАТО, поэтому в скором времени Белый дом введет новые санкции в отношении России. При этом госсекретарь отказался назвать конкретные подробности.

К слову, под "агрессией" понимается "вмешательство" России в американские выборы, кибератаки и другие весьма спорные инциденты. 

Также глава американской дипломатии заявил, что в ходе встречи с главой МИДа ФРГ затронул тему строительства "Северного потока-2". 

"Мы считаем, что это (строительство газопровода – прим.ред.) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру – Германии", 

– подчеркнул Блинкен, добавив, что Вашингтон продолжить вводить санкции в отношении тех компаний, которые задействованы в строительстве. 

Напомним, что ранее в китайских СМИ предположили, что уставшая от постоянных провокаций Россия может ударить по США. Журналисты предположили, что Вашингтон в итоге может пожалеть о  многочисленных учениях у российских границ и стягивании войск НАТО. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость185880
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Гость185907
Эй, посылатель Вашингтона, ты забыл что твои предки выжили только благодаря "Ножкам Буша" , а ведь совсем скоро и тебе придётся жрать эту гуманитарную помощь, путин и его банда разворовали почти всё, подорожание грядёт очередное. За жратвой поползёшь опять к тем же америкосам, кто ж ещё поможет голодающим в который уж раз расеянам.
нет ребёнок ты и твой вашингтон уже проиграли, ваши конвульсии всему миру не интересны. И поверь мне когда, будешь умирать - поймёшь какое ты безбрежное <цензура>.
Гость185907
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Эй, посылатель Вашингтона, ты забыл что твои предки выжили только благодаря "Ножкам Буша" , а ведь совсем скоро и тебе придётся жрать эту гуманитарную помощь, путин и его банда разворовали почти всё, подорожание грядёт очередное. За жратвой поползёшь опять к тем же америкосам, кто ж ещё поможет голодающим в который уж раз расеянам.
Гость185880
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Что? Вашингтон уже забыл как его не <цензура>.........уй посылают. Ну что же надо напомнинить
Гость 184926
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Да это нам только на пользу!
Гость185880
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всем "братьям хохлам" хочу напомнить, вы понимаете почему у вас столько чернозёма? потому что вас дебилов там много умерло.
гость
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182693 долбим мы тебя в пасть, очко и куда придется 24/7, укропетух бандеровский, надоел ты нам.
Гость185880
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Гость182693
Что имеет сказать вата ? Искандеры, тополя, колибры ? :))))
СССР 2.0 со своей инфраструктурой экономикой и дружбой со всем миром. А вы хохлы уже потеряны и дороги назад нет. <цензура> срыгни чудовище.
Гость182693
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Что имеет сказать вата ? Искандеры, тополя, колибры ? :))))
Настоящий ОДЕССИТ
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Начинается....Бидон заболел, а Тонька Блядькин взял управление Омерикой на себя.
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