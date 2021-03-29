На Украине нашли большую ошибку в стратегии по Крыму

На Украине нашли большую ошибку в стратегии по Крыму
Фото: Anton Gyngazov/Russian Look/www.globallookpress.com
Реализацию плана действий по "деоккупации" полуострова "утопит" бюрократия

Киев допустил огромную ошибку в стратегии по Крыму. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Он уверен, что в документе "много правильных деклараций", но почти отсутствуют меры, которые усилили бы давление на Россию. Указаны лишь судебные иски.

Бывший министр также допустил, что более интересная информация содержится в закрытой части стратегии. Однако, по его мнению, следует подумать о том, что в корне неправильно поручать кабинету министров подготовку плана реализации стратегии.

Бюрократия все "утопит". Превительство Незалежной не способно как следует организовать работу спецслужб, пояснил Климкин свою точку зрения в "Фейсбук".

По его словам координировать реализацию плана по "деккупации" Крыма должен СНБО, так же как и тактику в отношении Донбасса. Оценивать же подписанный президентом документ без ознакомления с содержанием его закрытой части нет смысла, дол понять экс-глава украинского МИД, передает РИА ФАН.

На днях россияне высмеяли стратегию Зеленского по "деоккупации" Крыма. Подобные действия украинской власти вызывают лишь недоумение, дали понять интернет-пользователи.


Полина ДОРОЖКИНА

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