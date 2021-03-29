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Киев допустил огромную ошибку в стратегии по Крыму. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
Он уверен, что в документе "много правильных деклараций", но почти отсутствуют меры, которые усилили бы давление на Россию. Указаны лишь судебные иски.
Бывший министр также допустил, что более интересная информация содержится в закрытой части стратегии. Однако, по его мнению, следует подумать о том, что в корне неправильно поручать кабинету министров подготовку плана реализации стратегии.
Бюрократия все "утопит". Превительство Незалежной не способно как следует организовать работу спецслужб, пояснил Климкин свою точку зрения в "Фейсбук".
По его словам координировать реализацию плана по "деккупации" Крыма должен СНБО, так же как и тактику в отношении Донбасса. Оценивать же подписанный президентом документ без ознакомления с содержанием его закрытой части нет смысла, дол понять экс-глава украинского МИД, передает РИА ФАН.
На днях россияне высмеяли стратегию Зеленского по "деоккупации" Крыма. Подобные действия украинской власти вызывают лишь недоумение, дали понять интернет-пользователи.
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