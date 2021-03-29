Евгений Григорьев набрал более 44% голосов

И.о. главы города Якутск единоросс Евгений Григорьев набрал наибольшее количество голосов на досрочных выборах градоначальника. Об этом сообщили в пресс-службе местного избиркома.



К моменту публикации новости обработали почти 97% протоколов. По предварительной информации, в выборе главы города приняли участие около 41,5% избирателей. В избиркоме сообщили, что победитель всероссийского конкурса "Лидеры России" набрал 44,09% голосов.

Ближайшим конкурентом Григорьева стал кандидат от "Справедливой России" Виталий Обедин. За него отдали голоса 39,87% избирателей.

Сообщается, что серьезных нарушений во время выборного процесса зафиксировано не было. Все проблемные случаи были оперативно отработаны. Об этом рассказала член ОП России Алена Булгакова. Так, на участке 796 наблюдатели пожаловались на то, что член комиссии вычеркнула из списка голосовавших несколько строк. После обращения Булгаковой было принято решение об исключении этого человека из работы со списками.

Эксперт Олег Иванников, в свою очередь, отметил, что победа Григорьева была закономерной и не вызывает сомнений. Политик хорошо известен жителям города как надежный выразитель их мнения и опытный управленец. Общественник Айхал Габышев добавил, что Григорьев делом доказал свое право возглавлять город.

Напомним, набравший наибольшее число голосов претендент на высокий пост был и. о. главы Якутска с января текущего года после того, как мэр Сардана Авксентьева ушла в отставку. Григорьев одержал победу в "Лидерах России в 2019-м году.