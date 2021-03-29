Послание Путина парламенту намечено на 22 апреля - СМИ

Дмитрий Песков заявил, что точная информация будет дана позже

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию предположительно состоится 22 апреля, в день рождения советского политического и государственного деятеля – Владимира Ленина. Об этом сообщает  "РБК".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал информацию, обозначив, что дата будет озвучена позже.

Как сообщается, на данный момент 22 апреля рассматривается в качестве основной даты.

Это лидера России будет предвыборном, поэтому ожидается много "социальных инициатив". 

Ранее сообщалось о переносе послания президента Федеральному собранию.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Байдену дали совет перед переговорами с Путиным

Президента США подколола Маргарита Симоньян

В Крыму накажут трех сознавшихся в водной блокаде украинцев

Ущерб полуострову ранее оценили в почти 1,5 триллиона рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей