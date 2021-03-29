Дмитрий Песков заявил, что точная информация будет дана позже

Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию предположительно состоится 22 апреля, в день рождения советского политического и государственного деятеля – Владимира Ленина. Об этом сообщает "РБК".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал информацию, обозначив, что дата будет озвучена позже.

Как сообщается, на данный момент 22 апреля рассматривается в качестве основной даты.

Это лидера России будет предвыборном, поэтому ожидается много "социальных инициатив".

Ранее сообщалось о переносе послания президента Федеральному собранию.

