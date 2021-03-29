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Оглашение послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию предположительно состоится 22 апреля, в день рождения советского политического и государственного деятеля – Владимира Ленина. Об этом сообщает "РБК".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не прокомментировал информацию, обозначив, что дата будет озвучена позже.
Как сообщается, на данный момент 22 апреля рассматривается в качестве основной даты.
Это лидера России будет предвыборном, поэтому ожидается много "социальных инициатив".
Ранее сообщалось о переносе послания президента Федеральному собранию.
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