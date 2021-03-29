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Официальный представитель Кремля
Дмитрий Песков высказался по поводу недавних слов армянского премьер-министра о
скорой отставке. Никола Пашинян собирается покинуть высокий пост уже в апреле.
Впрочем, в Москве по этому поводу никакого ажиотажа нет.
Как отметил пресс-секретарь российского лидера, фактически Пашинян будет осуществлять те же функции, так как он остается на должности исполняющего обязанности премьер-министра. Песков подчеркнул, что решение, озвученное армянским предводителем, не нуждается в организации экстренных переговоров с российской стороной.
Высокопоставленный госслужащий добавил, что лидер россиян Владимир Путин недавно общался со своим коллегой из Армении. Более того, Москва и Ереван постоянно находятся в контакте. Так что в каких-то дополнительных встречах или переговорах в Кремле не видят смысла, пишет РИА "Новости".
Отметим, решение армянского премьер-министра подать в отставку носит формальный характер. Таким образом Пашинян хочет добиться проведения внеочередных выборов в парламент. Объявляя о снятии с должности, политик подчеркнул, что уходить не собирается. Согласно процедуре, для роспуска парламента необходимо разжалование премьер-министра и отсутствие ему замены. После этого можно проводить внеочередные выборы. Дата этого мероприятия назначена на 20 июня.
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