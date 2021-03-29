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Отношения между Москвой и
Вашингтоном накаляются день ото дня. Воинственная риторика объединенного Запада
в адрес нашей страны наводит на мысли о возможном военном конфликте между
государствами. Известный журналист Владимир Киселев и вовсе уверен, что не за
горами день, когда НАТО объявит нам войну.
По мнению телеведущего, страны-участницы Североатлантического альянса под предводительством США разработали пошаговую стратегию подготовки к военным действиям.
Для начала они решили морально подготовить людей к мысли о том, что серьезный военный конфликт неизбежен. В то же время Вашингтон уже сейчас "назначает виновных". При этом Европа, как верный приспешник американцев, поддерживает их действия.
Вместе с тем, Киселев добавил, что коалиция вряд ли войдет в прямое противостояние с нашей страной, так как у них "все дрябло и беспомощно". Своими размышлениями телеведущий поделился в передаче "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Киселев напомнил, что Америка всегда преследует свою выгоду. Этой стране уже дважды удалось пройти мировые конфликты с малыми потерями, а по итогу их "распухнуть от богатства".
Антироссийская риторика Вашингтона стала уже обыденностью. Буквально на днях США пригрозили "агрессивной" России новыми санкциями. Американцы планируют нарастить давление на газопровод "Северный поток-2".
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