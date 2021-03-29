Подробности отмены запланированной беседы не известны

Владимир Путин не говорил с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном 29 марта, как планировалось. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Причины отмены видеоконференции не названы. Никакие подробностей чиновник не указал, пишет РИА "Новости".

Общение президентов России, Франции и канцлера РГ состоится не как встреча "нормандской четверки". Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мероприятие пока только согласовывают. О Донбассе будут говорить, но украинского лидера Владимира Зеленского не пригласят, рассказал пресс-секретарь Владимира Путина, передает "Пул N3".

Ранее во время телефонного разговора с президентом России канцлер ФРГ заявила, что ее страна готова использовать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" и даже наладить ее производство у себя. Также главы двух стран обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.