Памфилова продолжит руководить Центризбиркомом РФ до 2026 года

Памфилова продолжит руководить Центризбиркомом РФ до 2026 года
Элла Памфилова. Фото: CEC Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действующую главу ЦИК переизбрали большинством голосов

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова переизбрана на эту должность на следующие 5 лет. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта, по итогам голосования.

В качестве главы нового состава ЦИК предлагались две кандидатуры. Эллу Памфилову, работавшую в этой должности с 2016 г., предложила член ЦИК Людмила Маркина. Другой член ЦИК Александр Курдюмов, представляющий в комиссии ЛДПР, свою кандидатуру выдвинул сам.

Результаты тайного голосования подвел председатель счетной комиссии Евгений Шевченко:

"За Курдюмова Александра Борисовича проголосовал один человек, за Эллу Александровну Памфилову – 14 человек".

Памфилова поблагодарила коллег за доверие и призвала работать единой командой.

"Вместе будем работать так, чтобы нам было не стыдно и чтобы избиратели поддерживали нас в том, что мы делаем",

– сказала глава ЦИК после переизбрания.

Ранее Элла Памфилова рассказала, как будет строиться избирательный процесс в 2021 году. Осенью россиянам предстоит выбрать новый состав Государственной думы.

Николай ВИКТОРОВ

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