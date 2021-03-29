Надежды украинцев на новые инвестиции разбил эксперт

Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Иностранные инвесторы не будут вкладываться в Украину – слишком велик риск потерять деньги, особенно на фоне последних событий. Надежды украинцев финансовые вливания в экономику развеял дипломат, политолог Ростислав Ищенко.
Разглагольствования Киева о том, что в страну скоро широким потоком польются западные деньги, ничем не подкреплены. Напротив, опыт показывает, что даже в спокойные годы иностранцы инвестировали в Украину меньше, чем в другие небогатые страны, потому что она всегда была сильно коррумпированной. Инвесторы знали, что бизнес на Украине могли не только отнять, а еще и дело уголовное завести.
Нынешние власти Незалежной по-прежнему коррумпированы, к тому же инвестиционный фон убивают политическая нестабильность и гражданская война. Далекий от политики иностранный инвестор слышал, как минимум, о Донбассе, плюс из западных СМИ постоянно слышит о конфликте России и Украины и о различных российских угрозах. При таком информационном фоне он не понесет деньги на Украину, пояснил Ищенко в эфире программы "Револьвер".
Но даже если инвестор – человек думающий, не склонный слепо верить СМИ, он понимает, что экономика Незалежной разрушена, а власти не дают гарантий инвесторам гарантий. Так что на сегодняшний день всерьез ждать инвестиций в украинскую экономику – абсурдно, подчеркивает эксперт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский национализировал предприятие "Мотор Сич", в которое несколько лет вкладывались китайские инвесторы. В Киеве рассчитывают, что подобная уступка США в отношении КНР позволит получить новые кредиты МВФ. Однако это грозит Украине новыми проблемами.
Нескончаемый поток заявлений об ограничительных мерах против газопровода назвали психологической атакой
Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других