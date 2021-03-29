Журналисты назвали Незалежную "51-м штатом"

Белорусские журналисты высмеяли действующего президента Украины Владимира Зеленского. На телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором Незалежную назвали "51-м" штатом. Таким образом СМИ заявили, что власть главы государства на Украине имеет лишь номинальный характер – в действительности же, пишет источник, Киев подконтролен американскому послу.

Так, телеканал приводит следующие доказательства в пользу заявленного: приветствие США отказа Украины от российского "Спутника V", поддержка запрета оппозиционных телеканалов и блокировки информационных ресурсов.

Белорусские журналисты также назвали главу Незалежной "украинским бомондом", заявив о том, лидер постепенно становится не комедиантом, а представителем "жанрового кино" из-за увольнения главы Конституционного суда, утверждения антироссийской стратегии, нацеленной на вхождение в состав НАТО и "самоцитирования" из киносериала "Слуга народа", который во многом поспособствовал популяризации Зеленского.

"Классический прием: сказать с серьезным лицом факт, а затем, сделав паузу, добавить "неееет", тем самым опровергнув свои же слова", – пишет "Беларусь ТВ".

По мнению источника, подобную тактику администрация Зеленского позаимствовала у команды президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Ранее ведущий белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок назвал Украину "страной гордонов" с нищенствующим населением, а самого президента Незалежной "клоуном", который постоянно вертится у ног "английских джентльменов". Таким образом медиа отреагировали на недавний выпад украинского канала "Прямой" против главы республики Александра Лукашенко.