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Белорусские журналисты высмеяли действующего президента Украины Владимира Зеленского. На телеканале "Беларусь 1" вышел сюжет, в котором Незалежную назвали "51-м" штатом. Таким образом СМИ заявили, что власть главы государства на Украине имеет лишь номинальный характер – в действительности же, пишет источник, Киев подконтролен американскому послу.
Так, телеканал приводит следующие доказательства в пользу заявленного: приветствие США отказа Украины от российского "Спутника V", поддержка запрета оппозиционных телеканалов и блокировки информационных ресурсов.
Белорусские журналисты также назвали главу Незалежной "украинским бомондом", заявив о том, лидер постепенно становится не комедиантом, а представителем "жанрового кино" из-за увольнения главы Конституционного суда, утверждения антироссийской стратегии, нацеленной на вхождение в состав НАТО и "самоцитирования" из киносериала "Слуга народа", который во многом поспособствовал популяризации Зеленского.
"Классический прием: сказать с серьезным лицом факт, а затем, сделав паузу, добавить "неееет", тем самым опровергнув свои же слова", – пишет "Беларусь ТВ".
По мнению источника, подобную тактику администрация Зеленского позаимствовала у команды президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
Ранее ведущий белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок назвал Украину "страной гордонов" с нищенствующим населением, а самого президента Незалежной "клоуном", который постоянно вертится у ног "английских джентльменов". Таким образом медиа отреагировали на недавний выпад украинского канала "Прямой" против главы республики Александра Лукашенко.
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