Администрация Незалежной достигла самого дна, уверен эксперт

Позиция украинских властей, с подачи которых переписываются статьи в "Википедии", уже давно не является новостью. Действующий государственный режим в Незалежной уже давно находится в глубокой пропасти, считает политолог, профессор МГУ Сергей Черняховский.

Как отметил эксперт, политика украинских властей уже давно достигла самого глубокого дна, поэтому логично предположить, что режим в Незалежной уже ничем нельзя унизить.

По информации источника, ранее стало известно, что в интернет-энциклопедии "Википедия" в категории "Мосты Украины" по неизвестным причинам оказался Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России в Краснодарском крае. Сооружение было построено уже после исторического воссоединения региона с РФ, которое произошло в 2014 году.

"Чего от них еще ждать. Украинский режим паскуден по своей природе, поскольку дальше падать уже некуда", – прокомментировал ситуацию политолог в интервью изданию "Лайв".

Черняховский напомнил, что Киев уже назвал советского ученого, одного из основоположников отечественной космической промышленности Сергея Королева "украинским конструктором".

Эксперт также добавил, что Киев с давних пор переписывает под себя историю, начиная со школьной программы, где используется подмена фактов.

Накануне белорусские журналисты проехались по президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его ставленником администрации Белого дома и "бомондом", который из комедийной роли перешел к "жанровому кино" за репрессивную политику в отношении оппозиционно настроенной общественности. По мнению СМИ, на деле Киев подконтролен строго Белому дому.