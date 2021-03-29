Лондон в 50-х годах прошлого века терял военный контроль над нефтяными скважинами в Иране и Ираке

Власти Великобритании в середине прошлого века разработали план ядерного удара по нефтяной инфраструктуре Ближнего Востока в случае войны с Советским Союзом, чтобы месторождения не попали под контроль Москвы. О противостоянии супер-держав в стратегически важном регионе планеты говорится в журнале Military Watch.

В статье отмечается, что после Первой мировой войны Британия вложила огромные средства в развитие нефтедобычи на Ближнем Востоке, а размещенные в Иране, Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии военные контингенты стояли на защите этих активов.

Английские компании преуспели в поиске и добыче ближневосточной нефти, в то время как военные Соединенного Королевства сыграли ключевую роль в сохранении этих стратегических запасов от нацистской Германии и ее фашистских европейских союзников во Второй мировой войне.

После 1945-го доминирующую роль в регионе стали играть США, однако интересы Британиив значительной степени учитывались. С началом холодной войны усилия по удержанию контроля были направлены против СССР, бросившего вызов гегемонии Запада на Ближнем Востоке.

Советский Союз граничил как с богатым нефтью Ираном, так и со стратегически расположенной Турцией, и если бы страна расширила свое влияние на юг, существовал риск не только того, что Запад потеряет один из своих наиболее важных экономических активов, но подорвет его основное преимущество, поясняет издание.

Для западного блока было важно любой ценой не допустить получения контроля над ближневосточными запасами противником по холодной войне. Перед лицом растущей угрозы были разработаны меры по уничтожению ресурсов на тот случай, если попытки сохранить контроль над ними потерпят неудачу.

В 1949 г. президент США Гарри Трумэн подписал План Совета национальной безопасности NSC 26/2, который предусматривал уничтожение нефтяной отрасли на Ближнем Востоке при возникновении конфликта с СССР. Это повлекло за собой подготовку сотрудников западных нефтяных компаний к проведению диверсионных операций против их собственных объектов по приказу Вашингтона. Лондон поддержал эту стратегию, предложив помощь Королевских ВВС.

Однако в 1950-х годах начали возникать проблемы с NSC 26/2. Дело в том, что Иран и Ирак начали эксплуатировать собственные месторождения все более самостоятельно, что привело к сокращению присутствия западных сотрудников. Таким образом, была подорвана способность иностранцев саботировать объекты, если это потребуется при необходимости.

"В сложившейся ситуации Великобритания придумала гораздо более открытое применение силы для разрушения инфраструктуры, а именно - использовать недавно приобретенное ядерное оружие. В Объединенном комитете начальников штабов государства Соединенного Королевства это оружие назвали "наиболее совершенным методом уничтожения нефтяных установок", следует из публикации.

При этом остается неясным, принимали ли Штаты непосредственное участие в этих планах. Впрочем, у комитета действительно была официальная санкция потребовать от США применения их более мощного ядерного арсенала.

Позднее ряд стран, включая богатые нефтью Ирак и Ливию, установили тесные связи с СССР после свержения властей, ориентированных на Запад. В результате западный блок расширил "меры предосторожности", а план NSC 26/2 был заменен новым – NSC 5714, который в большей степени основывался на применение вооруженных сил.

Новая стратегия в большей степени опиралась на вооруженные силы в случае, если бы нефтяные объекты попадали в руки либо Советского Союза, либо арабского блока. В конечном счете ни NSC 5714, ни NSC 26/2 так и не были реализованы, хотя США угрожали военными действиями Саудовской Аравии в 1973 г. в ответ на нефтяное эмбарго против некоторых западных государств.

