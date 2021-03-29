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Генпрокуратура Белоруссии открыла уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, а ныне лидера оппозиции Светланы Тихановской и членов объединения BYPOL о подготовке акта терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Республики Андрей Швед в понедельник, 29 марта.
Дело заведено на основании материалов, представленных КГБ и МВД, передает агентство "БелТА".
Отмечается, что "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".
Силовым ведомствам поручено подготовить документы для объявления в международный розыск Тихановской и членов BYPOL, в том числе в компетентные органы Литвы и Польши "об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности".
Напомним, в Минске и некоторых городах страны с 25 по 27 марта оппозиция призывала к несанкционированным акциям протеста. В МВД заявили, что "протестная активность приближена к нулю".
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