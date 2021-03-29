Минск возбудил против Тихановской дело о подготовке теракта

Власти Белоруссии готовят документы для объявления оппозиционерки в международный розыск

Генпрокуратура Белоруссии открыла уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, а ныне лидера оппозиции Светланы Тихановской и членов объединения BYPOL о подготовке акта терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Республики Андрей Швед в понедельник, 29 марта.

Дело заведено на основании материалов, представленных КГБ и МВД, передает агентство "БелТА".

Отмечается, что "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".

Силовым ведомствам поручено подготовить документы для объявления в международный розыск Тихановской и членов BYPOL, в том числе в компетентные органы Литвы и Польши "об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности".

Напомним, в Минске и некоторых городах страны с 25 по 27 марта оппозиция призывала к несанкционированным акциям протеста. В МВД заявили, что "протестная активность приближена к нулю".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Банки могут перестать выдавать гражданам кредиты

Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей