Власти Белоруссии готовят документы для объявления оппозиционерки в международный розыск

Генпрокуратура Белоруссии открыла уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты страны, а ныне лидера оппозиции Светланы Тихановской и членов объединения BYPOL о подготовке акта терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Республики Андрей Швед в понедельник, 29 марта.

Дело заведено на основании материалов, представленных КГБ и МВД, передает агентство "БелТА".

Отмечается, что "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов".

Силовым ведомствам поручено подготовить документы для объявления в международный розыск Тихановской и членов BYPOL, в том числе в компетентные органы Литвы и Польши "об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности".

Напомним, в Минске и некоторых городах страны с 25 по 27 марта оппозиция призывала к несанкционированным акциям протеста. В МВД заявили, что "протестная активность приближена к нулю".

