Американский ведущий, репортер Крис Уоллес раскритиковал администрацию Белого дома за запрет на посещение центров содержания несовершеннолетних мигрантов для представителей СМИ. По словам репортера, команда Джо Байдена "менее прозрачна" в сравнении с их предшественниками.

Так, Уоллес заявил во время беседы с Псаки, что единственным способом узнать о положении мексиканских беженцев остаются фото, обнародованные Конгрессом. Также репортер заявил, что требования Псаки о "безопасном" посещении Белого дома для представителей СМИ во время брифингов неприемлемы.

"Мы стараемся обеспечить доступ к объектам пограничного контроля. Мы помним о том, что находимся в самом разгаре коронавирусной пандемии. Мы хотим, чтобы эти дети были в безопасности, персонал был в безопасности, но мы абсолютно привержены принципам прозрачности и обеспечению доступа средств массовой информации к объектам пограничного патрулирования", – заявила Псаки в эфире Fox News.

Также Уоллес прямо поинтересовался у официального представителя Белого дома, когда администрация предоставит журналистам доступ в упомянутые центры. Псаки обошлась без конкретики и раскритиковала действия экс-президента Трампа, заявив о том, что команда республиканцев "выгоняла детей обратно в предательское путешествие".

