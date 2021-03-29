Литва выступила против внесения "Спутника V" в ковид-паспорта ЕС

Литва выступила против внесения "Спутника V" в ковид-паспорта ЕС
Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Европе нужно продвигать собственные препараты, в создание которых уже вложены средства

Вильнюс выступил против того, чтобы в настоящий момент российская вакцина против коронавируса "Спутника V" была включена в COVID-паспорта Евросоюза. Об этом заявил исполняющий обязанности посла в ЕС Симонас Шатунас в интервью изданию Politico.

Европа должна сосредоточиться на наращивании производства собственных препаратов, в которые она инвестировала деньги, например, в немецкие фармацевтические компании BioNTech и CureVac, заметил литовец.

По его словам, для Вильнюса включение в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации лекарств, которые не разрешены медицинским регулятором ЕС, например российским "Спутником V", является красной чертой.

Литва "твердо убеждена, что только одобренные Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцины должны стать частью Цифрового зеленого сертификата", подчеркнул Шатунас.

Сертификация предполагает создание регистрационной системы, позволяющей фиксировать статус вакцинации, а также предыдущие коронавирусные инфекции и результаты тестов COVID-19. Программа предназначена для облегчения поездок по всему ЕС.

Выступая в воскресенье по французскому телевидению, комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что Комиссия намерена развернуть программу сертификации к середине июня.

Российская вакцина до сих пор находится в процессе рассмотрения EMA, но все еще не получила "зеленый свет". Ведомство лишь в апреле планирует провести инспекцию объектов, где производится "Спутник V".

"Признание только разрешенных EMA вакцин – это способ подчеркнуть доверие к таким институтам ЕС, как регулятор лекарственных средств и агентство ЕС по мониторингу заболеваний, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний", – указал Шатунас.

Также это способ сигнализировать о поддержке европейской фармацевтической промышленности, подытожил литовец.

На прошлой неделе мы писали, что в одной из самых горячих эпидемиологических точек Старого света на Украине местное население из-за недоверия к вакцине CoviShield (AstraZeneca) индийского производства, занимается самолечение. В частности, украинцы применяют препараты для домашнего скота, в том числе пьют ивермектин. Более того, этот ветпрепарат они употребляют и внутримышечно.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость185099
Пожаловаться Ответить
Мал клоп да вонюч!
Гость185095
Пожаловаться Ответить
Проeбалтам Алоэ с Зеленкой через клизму
Гость182809
Пожаловаться Ответить
Пусть жрут шпроты. Может поможет.
Пэдро
Пожаловаться Ответить
у шестёрок одна задача- гадить! гадить даже себе же под нос но раз хозяева потребовали значит будут гадить! Печальна судьба прибалтийских шавок - выберуться ли они из субстанции в которую сами себя загнали- вопреки здравому смыслу собственным интересам!!!Бараны!
1
новости партнеров

Банки могут перестать выдавать гражданам кредиты

Рост задолженности россиян по банковским кредитам начинает принимать угрожающие масштабы

Кому положена повышенная пенсия по старости: разъяснения дал эксперт

Россияне могут сами решить, хотят ли получать в старости больше других

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей