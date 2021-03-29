Канада ввела антироссийские санкции по Крыму

В черный список попали четыре компании

Торонто объявил о новых рестрикциях против россиян и отечественных фирм из-за воссоединения Крыма с РФ. Об этом сообщил МИД Канады.

Как говорится на сайте канадского ведомства, ограничительные меры коснулись четырех компаний и двух граждан. В немилость Канады попали, например, "Крымская железная дорога" и "Крымская первая страховая компания".

МИД Канады заявил, что страна поддерживает суверенитет Украины, выступая против "оккупации" Крыма. Канада также потребовала от России уйти с полуострова. При этом санкции вводятся в координации с Австралией. 

Крым воссоединился с Россией в 2014-м в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА

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