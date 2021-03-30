Киев ни перед чем не остановится в стремлении выслужиться перед Вашингтоном

Незалежная продолжает наращивать уровень конфронтации с нашей страной. Под покровительством западных кураторов Киев рвет все связи с Россией и позволяет себе весьма воинственную риторику. Даже в Верховной раде признают, что такое поведение украинских властей может обернуться полномасштабным конфликтом. Так, парламентарий от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин прямо объявил, что киевский режим хочет завалить российско-украинскую границу телами погибших.



В эфире канала "Первый независимый" депутат жестко раскритиковал действующего украинского лидера Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что главная задача местного главнокомандующего – сделать все для того, чтобы снискать расположение американского коллеги Джо Байдена. По словам Кузьмина, ради общего снимка с главой Белого дома Зеленский готов пустить под нож весь народ, передает телеканал "360".

Кузьмин напомнил, что нынешняя территория Незалежной была создана силами Советского Союза. Парламентария весьма угнетает то, чтобы вместо приумножения собственной мощи, Украина занимается "разборками" с Россией, которые ни к чему не приведут, отмечает URA.RU.

Если же киевский режим все же развяжет полномасштабный военный конфликт Россией, то вся граница с нашей страной будет завалена трупами украинцев, убежден Кузьмин. Парламентарий обвиняет в плачевном состоянии его родной страны нынешнего главу государства Владимира Зеленского и его стремление лебезить перед американцами.

К слову, недавно политолог Сергей Черняховский нелестно отозвался об украинской власти. Администрация Незалежной достигла самого дна, уверен эксперт.