Прозападный президент все-таки попросила помощи у Москвы

Российский "Спутник V", который на Западе считают "политическим оружием", стал причиной борьбы между действующим и бывшим президентом Молдавии. Сейчас Игорь Додон и Майя Санду пытаются заполучить вакцину, поскольку с каждым днем эпидемиологическая ситуация в стране становится все хуже и хуже.

Так, экс-глава Молдавии решил лично посетить российскую столицу, чтобы переговорить с чиновниками. Додон уже пообещал гражданам, что в скором времени "Спутник V" поступит в Молдову.

Майя Санду решила действовать другим способом. Прозападный президент не скрывает, что рассчитывает получить российскую вакцину, поэтому отправила письмо Владимиру Путину, в котором попросила его о помощи.

Всего запрос на вакцину Санду отправила в 30 стран. Письмо молдавского лидера поступило в МИД РФ вчера, 29 марта, и уже было "направлено по назначению".

В запросе Санду указала, что ее страна нуждается в поддержке в преодолении последствий пандемии, сообщает "Коммерсантъ". Было указано, что Молдавия рискует получить вакцину одной из последних, что приводит к резкому росту заболеваемости, смертности. Более того, в стране нет необходимого оборудования, которое позволяло бы выявлять новые штаммы вируса.

"Надеемся на вашу помощь гражданам Молдовы, пусть и небольшими партиями вакцин будь то в форме пожертвований или прямых закупок",

– подытожила Санду, отметив, что была бы признательная за поставки "Спутника V" в любом количестве, которое РФ может себе позволить.

Ранее стала известна причина, почему действующий президент продолжает настаивать на роспуске парламента и проведении досрочных выборов в Молдавии.