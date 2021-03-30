"Танго вдвоем": Песков рассказал о реанимации российско-американских отношений

"Танго вдвоем": Песков рассказал о реанимации российско-американских отношений
Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стремление США говорить с РФ с позиции силы обострили ситуацию до предела

Отношения Москвы и Вашингтона нужно срочно реанимировать. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, оценивая состояние двусторонних контактов.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин старается спасти российско-американские отношения, для этого был предложен открытый разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. Но американская сторона не проявила заинтересованности.   

"Нужно начать говорить, – пояснил Песков. – Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют".

Проблема в том, что США настроились говорить с Россией с позиции силы, по крайней мере, они это постоянно повторяют. Но это исключено – такого отношения к себе Москва не допустит.

"Не хотелось бы говорить об экстремальных сценариях, но никто не будет позволять Америке говорить с Россией с позиции силы",

подчеркнул Песков в интервью "АиФ".

На этом фоне Кремль решил провести ревизию российско-американских отношений и по ее итогам определит, как строить взаимодействие дальше. Но уже сейчас понятно, что контакты будут по тем направлениям, которые важны, в первую очередь, для России. Например, по иранской теме, по вопросам контроля над вооружениями. 

Ранее стало известно, что администрация Байдена раскололась на два лагеря по отношению к РФ: одни настаивают на жестких санкциях "без оглядки на партнеров", другие за более прагматичный подход. Сам Байден после оскорбительных высказываний в адрес Путина сдал назад – так эксперты оценили его первую большую пресс-конференцию.

Впрочем, давлению США уже стойко противостоит даже Европа. По крайней мере, "Северный поток-2" Берлин отстоял. После длительного перерыва строительство газопровода возобновилось хорошими темпами. Сейчас к российским трубоукладчикам, работающим у датского острова Борнхольм, присоединилось третье судно.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Дворник Тихон
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А ты хохлик, вообще мыслишь и излагаешь свои думки анальным отверстием! Да и вся твоя ненька- дупло европы( от вашего "ДУПА")
Гость186187
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усатая проститутка имеет сказать. какое позорное еплище.
что у путина что у его анальной секретарши
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