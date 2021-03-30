Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Ситуация между Россией и Украиной
продолжает накаляться. Представители киевского режима только усиливают
антироссийскую риторику и позволяют себе громкие высказывания в адрес нашей
страны. Если действия Незалежной перейдут к открытой вооруженной агрессии,
войны не избежать. При этом Запад будет поддерживать Украину и начнет вставлять
палки в колеса нашему государству. Такого мнения придерживается военный эксперт
Игорь Коротченко.
По мнению специалиста, представители киевского режима могут предпринять попытку блицкрига в приграничную зону Донбасса и России. Тогда Кремль будет вынужден оказывать открытую военную поддержку ДНР и ЛНР, пишет издание "Украина.ру".
При этом, несмотря на то что инициатором конфликта может быть только Незалежная, вину за военные действия обязательно возложат на Россию. Западные государства начнут обвинять нас в прямой агрессии и будут пытаться отомстить за войну с Украиной.
Коротченко считает, что, в первую очередь, западные власти заблокируют размещенные на территории их стран российские активы, а также отключат Россию от SWIFT. В итоге начнется полномасштабная "холодная война", которая только обострит мировой кризис.
К слову, недавно была раскрыта стратегия натовцев по подготовке военного конфликта с Россией. Для начала американцы решили прибегнуть к информационной обработке народа.
Жители закавказского государства считают нашу страну главным союзником
Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"