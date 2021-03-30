Без Украины лучше: Пушков поддержал встречу "по Донбассу" в обход Зеленского

Без Украины лучше: Пушков поддержал встречу "по Донбассу" в обход Зеленского
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Киев оказывает деструктивное влияние на процесс

Вскоре должна состояться видеоконференция российского, французского и немецкого лидеров. На мероприятии будет обсуждаться ряд вопросов, в том числе, конфликт в Донбассе. На этом фоне украинцы возмутились, что на встречу не позвали главу Незалежной. Однако, по мнению члена Совфеда Алексея Пушкова, возмущения представителей киевского режима напрасны.

Переговоры Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель должны были состояться еще 29 марта. Однако в последний момент их перенесли, при этом новая дата пока не озвучена. Организация встречи в "нормандском формате" без украинского лидера Владимира Зеленского породила новую волну истерии в Незалежной.

Однако в России считают, что решение пообщаться без главнокомандующего Украины является правильным. В своем телеграм-канале Пушков отметил, что участие Киева в переговорах ни на что не влияет. Украинцы дают обещания, подписывают соглашения, а потом отказываются держать свое слово и прячутся в кусты.

Сенатор также напомнил, что дела Незалежной – не единственная тема для обсуждения мировых лидеров. Так что Москве есть о чем побеседовать с Парижем и Берлином, помимо украинского вопроса.

К слову, недавно Алексей Пушков обозначил стратегию ведения борьбы против Соединенных Штатов Америки. Сенатор уверен, что вскоре Вашингтону придется забыть о гегемонии.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Львов - польский город!
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" украинцы возмутились, что на встречу не позвали главу Незалежной"

Потом они надули щеки, выпучили зенки, громко испортили воздух, наделали в шаровары, подтерлись вышиванками, забрызгали слюнями-соплями и желчью свои мониторы. Но ничего этого никто не заметил, все продолжали работать и даже не узнали сколько усилий пропало впустую. А на зарево со стороны востока от ЕС и юго-запада от РФ уже давно никто внимания не обращает, также как и на каждодневный праздник великой зрады в "стране" 404, всем глубоко наплевать на это.
гость
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Как что то решить с шароваро-вышиваночным селюком кравчуком,за ним только пустое вызженое "поле",тем более с крыплым клоуном диктатором зелей?!
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