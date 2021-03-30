Австралии пригрозили ответом на санкции за Крымский мост

Австралии пригрозили ответом на санкции за Крымский мост
Фото: Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
продолжение Украина присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза
Страну предупредили о последствиях недружественных действий

Санкции, введенные Австралией из-за Крымского моста, не останутся без ответа. Так отреагировало на решение об ограничениях посольство РФ в этой стране.

Такие действия иначе как недружественными не назовешь. У они будут иметь определенные последствия, заявил пресс-атташе диппредставительства Илья Рощенков в комментарии РИА "Новости". 

Австралия вместе с Канадой собирается применить ограничительные меры в отношении одного гражданина РФ и четырех российских компаний. Рестрикции объявлены за строительство железнодорожной части Крымского моста и начало ее движения по ней. 

До этого рестрикции Австралии и Канады оценили в Крыму. Там предложили и дальше объявлять санкции, поскольку они дают неожиданно положительный эффект. В частности, попытки наказать строителей Крымского моста стали бесплатной рекламой уникального сооружения и только разожгли любопытство иностранцев.

Ранее в Евросоюзе договорились продлить ограничения в отношении граждан РФ. Эти меры были приняты за нарушение "территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Полина ДОРОЖКИНА

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Львов - польский город!
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Китай уже запретил импорт австралийского угля. Эти недостойные осеменители кенгуру аж прыгали от злости, вопили как хохлы с полными шароварами в дебальцевском котле.
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