Под ограничениями в отношении Кремля подписались еще несколько государств

Украина стала одной из участников европейских санкционных мер, вынесенных в отношении России за арест оппозиционера Алексея Навального. Рестрикции против Кремля были введены также Исландией, Норвегией, Лихтенштейном, а также несколькими балканскими странами в составе ЕС.

По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, речь идет об очередных ограничительных мерах из-за "нарушения прав" со стороны Москвы, передает РИА "Новости".

Впервые санкции по делу Навального были введены Брюсселем 2 марта. Позднее указанные государства присоединились к участникам ограничительных мер. По словам Борреля, европейские страны таким образом обеспечивают соответствие своей внутренней политики Совету ЕС.