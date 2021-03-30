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Украина стала одной из участников европейских санкционных мер, вынесенных в отношении России за арест оппозиционера Алексея Навального. Рестрикции против Кремля были введены также Исландией, Норвегией, Лихтенштейном, а также несколькими балканскими странами в составе ЕС.
По словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, речь идет об очередных ограничительных мерах из-за "нарушения прав" со стороны Москвы, передает РИА "Новости".
Впервые санкции по делу Навального были введены Брюсселем 2 марта. Позднее указанные государства присоединились к участникам ограничительных мер. По словам Борреля, европейские страны таким образом обеспечивают соответствие своей внутренней политики Совету ЕС.
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