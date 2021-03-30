Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных конфликтов в Россию

Путин заявил о недопустимости переноса зарубежных конфликтов в Россию
Владимир Путин/ Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Власти пресекут любые провокации на территории РФ, отметил президент

Москва не стерпит разжигания конфликтов на основе национальной или религиозной неприязни на территории РФ, равно как и любых других столкновений подобного рода. Такое заявление сделал сегодня, 30 марта, президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Как отметил президент, основой происходящих конфликтов в мире остаются политические и экономические факторы. Однако для провокации столкновений используется, как правило, нетерпимость по национальному и конфессиональному признаку.

"Мы в России не должны этого допустить", – приводит РИА "Новости" заявление российского лидера.

Президент также отметил, что не Кремль не допустит неуважения, либо агрессии ни к одному представителю той или иной национальности и конфессии, равно как и остальных конфликтов на подобной почве, которые происходят в зарубежных странах, отмечает источник.

Ранее российский лидер заявил, выступая перед СМИ, что Россия не собирается бросать в беде жителей Донбасса. Президент также признался, что постоянно наталкивается на мысли о жителях региона, которые страдают от продолжительных военных действий.

Егор МАЛКОВ

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