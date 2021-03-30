Формировать списки запрещенных компаний будет кабмин

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о вынесении ответных санкций. Речь идет о встречных мерах в виде ограничительных мер против юрлиц тех стран, которые подписались под экономическими рестрикциями в отношении Белоруссии.

Согласно приведенным данным, указ главы республики запрещает импорт отдельной категории товаров и услуг со стороны представителей государств, принявшие решение о санкционных мерах в отношении Минска.

Как отмечает РИА "Новости", формирование перечня товаров "черного списка" остается решением кабмина Белорусси