Лукашенко принял решение о встречных санкциях

Формировать списки запрещенных компаний будет кабмин

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял решение о вынесении ответных санкций. Речь идет о встречных мерах в виде ограничительных мер против юрлиц тех стран, которые подписались под экономическими рестрикциями в отношении Белоруссии.

Согласно приведенным данным, указ главы республики запрещает импорт отдельной категории товаров и услуг со стороны представителей государств, принявшие решение о санкционных мерах в отношении Минска.

Как отмечает РИА "Новости", формирование перечня товаров "черного списка" остается решением кабмина Белорусси

Егор МАЛКОВ

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