В Раде произошла потасовка между Порошенко и соратником Зеленского

В Раде произошла потасовка между Порошенко и соратником Зеленского
Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжениеПровокация Киева в Керченском проливе ударила по экономике Украины
Украинские депутаты не нашли общий язык в деле о нападении радикалов на администрацию президента

Бывший президент Украины, а ныне лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко сегодня был в центре всеобщего внимания в стенах Верховной рады. "Шоколадный король" всея Незалежной чуть не влез в драку с одним из представителей пропрезидентской фракции "Слуга народа". А потом и вовсе громогласно обозвал его "пьяной мордой".

Все началось с того, что на трибуне выступала соратница Петра Алексеевича Ирина Геращенко с обличительной речью, посвященной погромам в центре Киева, который устроили украинские националисты 20 марта. В какой-то момент в проходах парламента начали скапливаться оппоненты "ЕС", и тогда на помощь однопартийке выдвинулся пан Порошенко.

На пути к трибуне экс-лидер государства встретил одного из "слуг народа". Между ними и еще другими нардепами произошла толкотня.

На представленных в телеграм-канале "Политика Страны" кадрах видно, как парламентарии пихают друг друга и о чем-то бурно дискутируют. В это время спикер Рады Дмитрий Разумков пытается словесно урезонить буйных коллег, которые не очень-то его слушались.

"Уважаемые украинцы, мы продолжаем сегодня наблюдать деградацию украинского парламента. Мы думали, сюда пришли новые лица, но сюда зашли люди без принципов", – заявила пани Геращенко, когда конфликт удалось таки разрешить.

При этом с трибуны она обвинила соратника президента страны Владимира Зеленского в том, что он находится в зале Рады в состоянии алкогольного опьянения. Фамилию пани Геращенко не назвала.

"В первом ряду сидит нетрезвый человек, народный депутат Украины. Требуем по итогам пленарного заседания следующее: первое – Нацполиции провести алкогольный тест народного депутата на фамилию "Ш"...", – призвала подруга Петра Алексеевича.

Сам хозяин "Рошена" тоже тыкал пальцем в сторону некоего "Слуги народа" и кричал, чтобы убрали из зала парламента эту "пьяну морду".

Издание "Страна.ua" предположило, что Геращенко с Порошенко в пьянстве уличили Сергея Швеца.

Ранее сегодня пятый лидер нации также попал в скандал, когда с трибуны воинственно требовал от Зеленского последовать хамскому поведению главного куратора киевского режима президента США Джо Байдена по отношению к главе России Владимиру Путину. По его словам, "лучше пожимать руки, чем всматриваться в глаза Путина в поисках там мира".


Тут же пану Порошенко противники припомнили его телефонную беседу с хозяином Кремля и сопроводили громкими криками "Жму руку, обнимаю" проход "шоколадного короля" с трибуны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гы
Пожаловаться Ответить
Вот это я понимаю, демократия. По мне, так лучше бы наши в думе передрались, и перестали доить свой народ.
007
Пожаловаться Ответить
Гы
Это элита свинарнии. Кровь от крови и плоть от плоти этого "народа". Это лучшие люди, достойнейшие, они являются примером для своих граждан, по ним судят о всех остальных. Опять пьяная драка, раньше это развлекало, а теперь воспринимается как что-то само собой разумеющееся, потому что там всегда так. Вот как-то не получается представить чтобы Биде Альцгеймерович, Макарон или Борька Джонсон устроили в своем парламенте пьяную потасовку, а там в порядке вещей. Ну а Каков поп таков и приход.
Поделись суммой заработка, плз. Мож позавидую "человеку" без принципов.
007
Пожаловаться Ответить
Гы
Это элита свинарнии. Кровь от крови и плоть от плоти этого "народа". Это лучшие люди, достойнейшие, они являются примером для своих граждан, по ним судят о всех остальных. Опять пьяная драка, раньше это развлекало, а теперь воспринимается как что-то само собой разумеющееся, потому что там всегда так. Вот как-то не получается представить чтобы Биде Альцгеймерович, Макарон или Борька Джонсон устроили в своем парламенте пьяную потасовку, а там в порядке вещей. Ну а Каков поп таков и приход.
У тебя много текста. Осилить нет времени и читать нечего. Гораздо лучше всеобщий одобрямс для сцаря или "бомонда" у ваших депутатов. Повысить налоги - да, обнулить дедушку - да, повысить пенсионный возраст - да, датировать с твоих денег большой бизнес (налоги) - да, посылать пацанов (срочников) на убой - да!!!! Ещё есть много ДА! Зато там не дерутся! Сорри у меня тоже много текста.
Гы
Пожаловаться Ответить
Это элита свинарнии. Кровь от крови и плоть от плоти этого "народа". Это лучшие люди, достойнейшие, они являются примером для своих граждан, по ним судят о всех остальных. Опять пьяная драка, раньше это развлекало, а теперь воспринимается как что-то само собой разумеющееся, потому что там всегда так. Вот как-то не получается представить чтобы Биде Альцгеймерович, Макарон или Борька Джонсон устроили в своем парламенте пьяную потасовку, а там в порядке вещей. Ну а Каков поп таков и приход.
1
новости партнеров
По теме

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

На открытии Суэцкого канала президента Египта прервал "Маршал Василевский"

Застоявшиеся корабли радостно приветствуют разблокировку важной морской артерии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей