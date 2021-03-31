Зеленскому не позвонили: Путин обсудил с Макроном и Меркель Донбасс

Зеленскому не позвонили: Путин обсудил с Макроном и Меркель Донбасс
Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Лидеры согласились, что альтернативы минским соглашениям нет

Президент России Владимир Путин поздно вечером 30 марта поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры трех стран обсудили ситуацию в Донбассе. При этом глава Украины Владимир Зеленский в беседе не участвовал. 

Как говорится в сообщении Кремля, Путин отметил важность того, чтобы Киев выполнял минские соглашения, стремился наладить диалог с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Также Украине необходимо решить вопрос с правовым аспектом особого статуса Донбасса. 

Президент РФ в разговоре с Макроном и Меркель указал на то, что Россию беспокоит эскалация конфликта, которую провоцирует Киев. К тому же Украина отказывается следовать "Дополнительным мерам по усилению режима прекращения огня". Этот документ приняли летом прошлого года. 

Впрочем, обсуждали лидеры стран не только Украину. Путин, Меркель и Макрон подняли вопрос ситуации в Белоруссии, Сирии и Ливии, а также – с иранской ядерной программой. По последним трем темам у руководителей государств разногласий не оказалось. При этом Путин указал на то, что вмешиваться в процессы, происходящие в РБ, недопустимо. 

Возник в ходе обсуждения и вопрос отношений России с ЕС. Президент выразил готовность вести нормальный диалог при соответствующем желании второй стороны. Не забыли лидеры обговорить вопрос пандемии и возможности поставлять российскую вакцину "Спутник V" в Европу. Также Путин разъяснил Меркель и Макрону ситуацию со скандальным блогером Алексеем Навальным. 

Переговоры лидеров должны были состояться 29 марта, но по неизвестной причине сорвались. После сообщений о несостоявшейся видеоконференции на Украине возмутились тем, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться только тремя странами. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость185095
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Зеле был пьян, глаза слезились.Не дотянулся до штанов.
Виктор Костоправ
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Украине чего возмущаться? Она должна выполнять то, что решат страны взявшие на себя обязанность восстановить мир на Украине. А эта функция не относится к агрессору коим является Украина. Как Украина может сидеть за одним столом со своими судьями? Для неё лавка подсудимого, которого обязывают починиться воле тех кто выполняет наказ Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Хватит дурака валять, пора и честь знать, что не место подсудимому рядом с судьями.
Гость173433
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Гость187642
Великий собиратель русських земель Владимир -пукин обосрался.
И поставят на Киевской Руси ему памятник - стоящий раком.
Ну раком-то стоит вся украиндия, который год стоит и бьется лбом об землю чтобы денюжку подали не дали подохнуть голодной смертью, все уже продали за долги, до 10-<цензура> колена фашистики укропские.
11
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Гость187642
Жаль .что отдали ядерное оружие.
Петухи,фашисты и вы кацапские мрази ссали от страха.
Я тебя не буду посылать на 3 буквы. Ты там давно ошиваешься. Забей себе в поисковик Кривые гробы для нестандартных людей :-)
Гость187642
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Великий собиратель русських земель Владимир -пукин обосрался.
И поставят на Киевской Руси ему памятник - стоящий раком.
Гость173433
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Гость187642
Жаль .что отдали ядерное оружие.
Петухи,фашисты и вы кацапские мрази ссали от страха.
Это что за петушок с жердочки закукарекал? Не иначе яичко снес свидомный, ну бывает перепутали петуха с курицей не того потоптали. И так будет с каждым упоротым бандерой до самого конца укрорейха.
Вовка из 1а
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Короче, вся троица дружно положила не Зеленого.
Гость из Крыма
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Интересная рассадка на фотографии: все сидят рядом, только Зеля на отшибе, как провинившийся школьник. А по сути, так оно и есть.
Гость187650
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Гость187642
Жаль .что отдали ядерное оружие.
Петухи,фашисты и вы кацапские мрази ссали от страха.
А у тебя умишка-то хватило бы чтобы таким оружием управлять? Это тебе не миномет-самоубийца "молот".
Гость187647
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Гость187642
Что,мало 300 принимаете с Донбаса?
Зальетесь своей же кровью ублюдки
У Вас пена из пасти не идет. Если идет обратитесь немедленно к врачу...
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