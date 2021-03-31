Лидеры согласились, что альтернативы минским соглашениям нет

Президент России Владимир Путин поздно вечером 30 марта поговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры трех стран обсудили ситуацию в Донбассе. При этом глава Украины Владимир Зеленский в беседе не участвовал.

Как говорится в сообщении Кремля, Путин отметил важность того, чтобы Киев выполнял минские соглашения, стремился наладить диалог с самопровозглашенными республиками ДНР и ЛНР. Также Украине необходимо решить вопрос с правовым аспектом особого статуса Донбасса.

Президент РФ в разговоре с Макроном и Меркель указал на то, что Россию беспокоит эскалация конфликта, которую провоцирует Киев. К тому же Украина отказывается следовать "Дополнительным мерам по усилению режима прекращения огня". Этот документ приняли летом прошлого года.

Впрочем, обсуждали лидеры стран не только Украину. Путин, Меркель и Макрон подняли вопрос ситуации в Белоруссии, Сирии и Ливии, а также – с иранской ядерной программой. По последним трем темам у руководителей государств разногласий не оказалось. При этом Путин указал на то, что вмешиваться в процессы, происходящие в РБ, недопустимо.

Возник в ходе обсуждения и вопрос отношений России с ЕС. Президент выразил готовность вести нормальный диалог при соответствующем желании второй стороны. Не забыли лидеры обговорить вопрос пандемии и возможности поставлять российскую вакцину "Спутник V" в Европу. Также Путин разъяснил Меркель и Макрону ситуацию со скандальным блогером Алексеем Навальным.

Переговоры лидеров должны были состояться 29 марта, но по неизвестной причине сорвались. После сообщений о несостоявшейся видеоконференции на Украине возмутились тем, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться только тремя странами.