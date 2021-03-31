Американские организации требуют от Байдена поговорить с Путиным

Американские организации требуют от Байдена поговорить с Путиным
Джо Байден. Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Поведение главы США вызывает недовольство общества

После хамских высказываний американского лидера Джо Байдена в адрес нашего президента Владимира Путина насторожился весь мир. Некоторые даже не исключают развязывание глобального конфликта в ближайшем будущем. В Америке тоже далеко не все разделяют позицию Байдена. Так, десятки организаций обратились к нему с требованием запустить нормальный диалог с российскими властями.

Коллективное письмо-обращение к главе Белого дома подписали 27 американских организаций. В своем послании они выразили беспокойство по поводу эскалации давнего противостояния между Россией и Соединенными Штатами.

В опубликованном изданием Hill документе крупные деятели призвали американское государство не забывать, что Москва и Вашингтон владеют более 90% ядерного оружия. Конфликт между этими двумя странами может обернуться катастрофой. Такое развитие событий никому не принесет ничего хорошего.

Байдену также припомнили его февральское обещание, согласно которому Вашингтон в своей внешнеполитической деятельности будет опираться на законы дипломатии, отмечает телеканал "360".

Организации считают крайне необходимым диалог Байдена с Путиным и призывают главу Белого дома не тянуть с подготовкой такой встречи.

Впрочем, пока высказывания официальных властей США продолжают беспокоить Россию. Недавно в нашем МИД встревожились из-за слов Байдена о выводе американских войск из Афганистана.

Ольга ФЕДОРОВА

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