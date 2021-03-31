Почему российский дипломат молчала на встрече с Байденом

Почему российский дипломат молчала на встрече с Байденом
Джо Байден. Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Представитель нашей страны воздержалась от высказываний по логическим причинам

Дипломат от России молчала на встрече постпредов Совбеза ООН с президентом США Джо Байденом. О том, почему была выбрана такая тактика поведения, рассказал первый заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Дмитрий Полянский.

На это были причины. Отечественному дипломату не стоило высказываться. В свете нынешних отношений между Москвой и Вашингтоном это выглядело бы нелогично, пояснил зампостпреда в время брифинга, трансляция которого шла в "Ютуб".

По его словам, несмотря ни на что, представитель РФ держалась вежливо, решили молчать, "потому что тяжело говорить что-либо на таких встречах в таких ситуациях".

Россия получила от США приглашение на эту встречу в самый последний момент. Постпред РФ при ООН Василий Небензя не смог присутствовать там из-за участия в ранее запланированных мероприятиях. Поэтому нашу страну представляла его заместитель Анна Евстигнеева, отмечает РИА "Новости".

Онлайн-встреча американского лидера с постпредами стран СБ ООН проходила 18 марта. Россия оказалась единственным государством, которое представлял не постпред и посланница которого, в отличие от других участников мероприятия, ничего не говорила, напоминает телеканал "360"

Не так давно заявление Байдена вызвало беспокойство в России. В МИД РФ сообщили, что  последствия слов американского президента невозможно предугадать, однако есть чего опасаться.

Ранее в Кремле рассказали о реанимации российско-американских отношений. Это возможно, нов США не проявили заинтересованности.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим в Мытищах

Об этом сообщают экстренные службы

На открытии Суэцкого канала президента Египта прервал "Маршал Василевский"

Застоявшиеся корабли радостно приветствуют разблокировку важной морской артерии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей