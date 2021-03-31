Китай поддержит Россию в случае нападения Японии на Курилы - Sohu

Китай поддержит Россию в случае нападения Японии на Курилы - Sohu
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Москва и Пекин слаженно отреагировали на японо-американскую агрессию

Нападки на наше государство со стороны некоторых держав не прекращаются. Открыто недружественно выступают США, Украина, Япония и другие страны. Однако на международной арене у Москвы есть весьма мощные союзники. Так, Пекин заявил, что не потерпит агрессивных действий Японии, которые та планирует осуществить об руку с Америкой.

Речь идет о готовности Страны восходящего солнца подумать над тем, чтобы разместить на своих землях мощные ракеты американцев. В интернет-пространстве тут же начали обсуждать возможность использования этого вооружения в давнишнем российско-японском конфликте. Некоторые особо агрессивные японцы предлагают с помощью ракет отнять у нашей страны Курилы.

Впрочем, у разумно мыслящих жителей Япония свой взгляд на этот счет. Эксперты не советуют Токио вступать в такую сделку с Вашингтоном. Размещение американских боеголовок на землях Японии может обернуться для последней серьезными неприятностями.

При прямой агрессии ответ России очевиден. И в своем противостоянии американо-японской военной атаке наша страна не будет одинока. В Китае уже заявили, что их военные при необходимости подключатся к конфликту, передает издание "ПолитРоссия" со ссылкой на Sohu.

Ранее японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам. Представители Страны восходящего солнца уверены, что в отношении Москвы подействует только сила.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость186212
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Гость171806
Китайские триады всегда рубились с японскими якудзами, и если такой нормальный шанс нагадить якудзам, наврядли триады откажутся)))
Китай не забыл Манджурию.япошкам могут напомнить в любой момент.
Гость186212
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75 лет каждый день япошки ноют острова острова хотим острова.Хотеть не вредно.Вредно не хотеть.Этим наивным сказали от дохлого осла уши получите а не острова.
Гость171806
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Китайские триады всегда рубились с японскими якудзами, и если такой нормальный шанс нагадить якудзам, наврядли триады откажутся)))
пенсионер
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Помню еще слова песни:
Русский с китайцем братья навек,
Крепнет единство народов и рас.
Плечи расправил простой человек,
С песней шагает простой человек,
Сталин и Мао слушают нас.
:-)
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