Москва и Пекин слаженно отреагировали на японо-американскую агрессию

Нападки на наше государство со стороны некоторых держав не прекращаются. Открыто недружественно выступают США, Украина, Япония и другие страны. Однако на международной арене у Москвы есть весьма мощные союзники. Так, Пекин заявил, что не потерпит агрессивных действий Японии, которые та планирует осуществить об руку с Америкой.



Речь идет о готовности Страны восходящего солнца подумать над тем, чтобы разместить на своих землях мощные ракеты американцев. В интернет-пространстве тут же начали обсуждать возможность использования этого вооружения в давнишнем российско-японском конфликте. Некоторые особо агрессивные японцы предлагают с помощью ракет отнять у нашей страны Курилы.

Впрочем, у разумно мыслящих жителей Япония свой взгляд на этот счет. Эксперты не советуют Токио вступать в такую сделку с Вашингтоном. Размещение американских боеголовок на землях Японии может обернуться для последней серьезными неприятностями.

При прямой агрессии ответ России очевиден. И в своем противостоянии американо-японской военной атаке наша страна не будет одинока. В Китае уже заявили, что их военные при необходимости подключатся к конфликту, передает издание "ПолитРоссия" со ссылкой на Sohu.

Ранее японцы призвали Токио к "жесткому" ответу России по Курилам. Представители Страны восходящего солнца уверены, что в отношении Москвы подействует только сила.