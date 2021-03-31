30 лет назад Москва упустила шанс изменить ход истории в свою пользу

Желание последнего генсека СССР Михаила Горбачева быть хорошим для Запада привело к последствиям, за которые сейчас расплачиваются россияне. При распаде Организации Варшавского договора (ОВД) он упустил шанс заключить договор с Североатлантическим военным блоком, тем самым не защитил военные интересы вверенной ему страны. На это указал Михаил Мягков из Российского военно-исторического общества.

Организация Варшавского договора была создана в противовес НАТО. В нее входили СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия. Но 31 марта 1991 года ОВД не стало. Предпосылок к этому было много, но последним гвоздем в крышку гроба стало объединение Германии, на которое Горбачев дал согласие. Тем самым он сделался "хорошим" для Запада, но при этом все поняли, что СССР отказывается от восточноевропейских стран.

Поэтому упразднение ОВД было ожидаемым и неизбежным событием. Однако Москва могла потребовать от стран подписать обязательства о нерасширении НАТО на восток. Но этот шанс был упущен.

"Если бы тогда был заключен договор с НАТО, то насколько бы сложнее сейчас было альянсу продвигать свою инфраструктуру на Восток!"

– подчеркнул Мягков в комментарии РИА "Новости". По оценке историка, Горбачев проявил излишнюю доверчивость, поверив словам западных лидеров, что НАТО не угрожает СССР. Не закрепив все документально, Горбачев не позаботился о безопасности СССР и, следовательно, России. В результате этой ошибки Запад получил буферную зону в виде бывших стран ОВД, устроил там свои военные базы и поставил Москву в невыгодное положение.

Ранее эксперты, оценивая встречу Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом, назвали ее "политическим Чернобылем". При этом руководство НАТО настаивает, что никаких обещаний о непродвижении альянса к российским границам никогда не было.