Подозреваемых задержали при передачи секретных данных

Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России.

Подозреваемые – российский офицер и капитан итальянских ВМС. Офицер итальянского флота был задержан при передаче секретных данных военному, который дежурил в российском посольстве.

Согласно предварительным данным, итальянский офицер передал документы, получив за это деньги, сообщает итальянское издание La Repubblica. Операция по задержанию была проведена после тщательного и длительного расследования, в котором были задействованы Агентство внутренней информации и безопасности Италии, разведка и штаб обороны страны.

Предполагается, что итальянский офицер согласился на обмен, поскольку столкнулся с серьезными семейными трудностями.

После задержания лиц, которые подозреваются в шпионаже в посла РФ вызвали в итальянский МИД, добавляет РИА "Новости".

Ранее "шпионов", работающих на Россию, схватили в Болгарии. Местные телеканалы заявили о спецоперации, в ходе которой были задержаны несколько человек, которые подозревались в шпионаже.

Позже Москва потребовала от Софии прекратить "представление", заявив, что Россия не ведет никаких противозаконных действий в Болгарии.