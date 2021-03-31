В Риме российского и итальянского офицеров обвинили в шпионаже в пользу Москвы

В Риме российского и итальянского офицеров обвинили в шпионаже в пользу Москвы
Фото: Christian Reister/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Подозреваемых задержали при передачи секретных данных

Сотрудники итальянской контрразведки задержали в Риме двух человек, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. 

Подозреваемые – российский офицер и капитан итальянских ВМС. Офицер итальянского флота был задержан при передаче секретных данных военному, который дежурил в российском посольстве.

Согласно предварительным данным, итальянский офицер передал документы, получив за это деньги, сообщает итальянское издание La Repubblica. Операция по задержанию была проведена после тщательного и длительного расследования, в котором были задействованы Агентство внутренней информации и безопасности Италии, разведка и штаб обороны страны.

Предполагается, что итальянский офицер согласился на обмен, поскольку столкнулся с серьезными семейными трудностями. 

После задержания лиц, которые подозреваются в шпионаже в посла РФ вызвали в итальянский МИД, добавляет РИА "Новости". 

Ранее "шпионов", работающих на Россию, схватили в Болгарии. Местные телеканалы заявили о спецоперации, в ходе которой были задержаны несколько человек, которые подозревались в шпионаже. 

Позже Москва потребовала от Софии прекратить "представление", заявив, что Россия не ведет никаких противозаконных действий в Болгарии. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Опять спалились. Мельчает разведка
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Как можно российского офицера обвинить в шпионаже, в пользу России?!
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