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Ситуация на юго-востоке Украины
продолжает накаляться. Донбасским экспертам удалось разузнать о готовящемся
наступлении украинской армии на самопровозглашенные республики. Военный
конфликт может быть развязан уже в самом начале мая.
Тревожным прогнозом поделился первый замминистра информации ДНР. По мнению Даниила Безсонова, противник нападет на Донбасс до 2 мая.
Высокопоставленный представитель Донецкой Народный Республики сообщил, что специалистами были зафиксированы признаки организации наступательного движения войск Незалежной. Сейчас украинские войска активно готовятся к нападению и уже скоро вторгнутся на территории ДНР и ЛНР. Об этом замминистра информации сообщил в эфире канала "Украина.ру".
Безсонов добавил: донбасские специалисты заметили, что украинские военные приступили к снятию минных заграждений. Такие действия говорят о том, что они подготавливают коридоры для наступления на ДНР.
При этом киевский режим ведет борьбу с Донбассом и в информационном плане. Сейчас украинцы активно распространяют фейковые новости о якобы готовящейся провокации со стороны России на донбасской территории.
Напомним, поздно вечером 30 марта российский лидер Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе видеоконференции также была обсуждена ситуация в Донбассе.
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