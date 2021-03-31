Нападут уже весной: в ДНР предрекли вторжение армии Украины

Нападут уже весной: в ДНР предрекли вторжение армии Украины
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев активно готовится к военной атаке

Ситуация на юго-востоке Украины продолжает накаляться. Донбасским экспертам удалось разузнать о готовящемся наступлении украинской армии на самопровозглашенные республики. Военный конфликт может быть развязан уже в самом начале мая.

Тревожным прогнозом поделился первый замминистра информации ДНР. По мнению Даниила Безсонова, противник нападет на Донбасс до 2 мая.

Высокопоставленный представитель Донецкой Народный Республики сообщил, что специалистами были зафиксированы признаки организации наступательного движения войск Незалежной. Сейчас украинские войска активно готовятся к нападению и уже скоро вторгнутся на территории ДНР и ЛНР. Об этом замминистра информации сообщил в эфире канала "Украина.ру".

Безсонов добавил: донбасские специалисты заметили, что украинские военные приступили к снятию минных заграждений. Такие действия говорят о том, что они подготавливают коридоры для наступления на ДНР.

При этом киевский режим ведет борьбу с Донбассом и в информационном плане. Сейчас украинцы активно распространяют фейковые новости о якобы готовящейся провокации со стороны России на донбасской территории.

Напомним, поздно вечером 30 марта российский лидер Владимир Путин провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе видеоконференции также была обсуждена ситуация в Донбассе.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

СМЕРТЬ укроПОДОНКАМ и всему недоразумению - Урине!!!!
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Дурка и её укроУБЛЮДКИ должны быть УНИЧТОЖЕНЫ! Это - АКСИОМА!
Гость180493
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<цензура> и получат скакуасы по сопатке, если реально вздумают сунуться!!!
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