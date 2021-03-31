Эстония ополчилась на украинцев за распространение русского языка

Эстония ополчилась на украинцев за распространение русского языка
Фото: Mihkel Maripuu/imago stock&people/www.globallookpress.com
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Беседовать на мове жителям Украины не с руки

В мировом сообществе разразился новый скандал. На этот раз у Таллина появились претензии к Киеву. В Эстонии посетовали, что огромное число трудящихся на их территории украинцев активно общаются на русском языке, чем ставят под угрозу стабильное состояние в "межнациональных отношениях в стране".

Так, видный политический деятель Эстонии Юри Кукк отметил, что за последние годы резко увеличился поток заробитчан. Сбежавшие с Украины в поисках работы люди больше всего трудятся в строительной сфере. При этом общаться с руководителями им удобно на русском языке. В итоге язык активно распространяется по стране и угрожает ее безопасности.

Взбесившийся политик в сердцах сравнил Эстонию с российскими Мордовией и Марий Эл. Кукк убежден, что иностранные работники должны общаться исключительно на английском языке. Ведь в противном случае местным придется жить "посреди русского языка". По всей видимости, эстонец убежден, что его родной язык не выдержит такой конкуренции, и вся страна начнет говорить по-русски. Статья политика опубликована в издании Uued Uudised.

Кукк считает, что выходцы с Незалежной в некоем негласном заговоре с русскоговорящими "эстонскими боссами" занимаются "стремительной русификацией" Эстонии, отмечает "Общественная служба новостей".

Между тем, многие народы с радостью принимают наш язык как родной. Недавно стало известно, что власти непризнанной республики Нагорный Карабах сделали русский вторым официальным языком.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

крым наш
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какелы за бугром представляются русскими
Гость187953
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Мухи навозные.
Шаман
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Ребят ну серьезно, зачем нужен трудный эстонский язык если на нем говорит меньше миллиона человек в мире? Причем это не молодежь. У эстонского нет будущего, как и у латышского, литовского и даже более крупных языковых диспор вроде финского, чешского и тп. Экономика идет за глобализацией, а глобализации эти культурные мелкости - не нужны!
Правильный путь это сближать языки родственных языковых групп, то есть вырабатывать как можно больше общих слов и правил. Английский сближать с испанским, славянские языки с Русским. Это приведет к усилению связей, развитию экономики и культуры!
Гость187911
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уроды несчастные
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