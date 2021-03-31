В бундестаге предложили притормозить с "Северным потоком-2"

В бундестаге предложили притормозить с "Северным потоком-2"
Фото: Christian Schroedter via www.ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Выгоды от партнерства с Вашингтоном перевешивают значимость сотрудничества с Москвой

Газопровод "Северный поток-2" мешает Германии выстраивать отношения с США. Чтобы не оказаться в изоляции, Берлину лучше приостановить реализацию проекта. К этому призвал депутат бундестага, координатор правительства ФРГ по трансатлантическим отношениям Петер Байер.

Надежды Германии на то, что новая американская администрация примет к сведению интересы европейцев и смягчит позицию по "Северному потоку-2", не сбылись. Госсекретать Энтони Блинкен проводит жесткую линию против газопровода, указал Байер в интервью WirtschaftsWoche. Немецкий парламентарий рекомендует выполнить требования США, чтобы не оказаться в изоляции.

"Северный поток-2" – серьезная преграда для перезагрузки трансатлантических отношений",

– подчеркнул Байер и призвал ввести мораторий на строительство газопровода. Это нужно, по крайней мере, до тех пор, пока Европа не утрясет все другие проблемы с заокеанским партнером.

Ранее в Берлине отреагировали на заявление Блинкена о новых санкциях против участников проекта "Северный поток-2". Там заявили, что не собираются менять позицию под давлением США. В Вашингтоне же настаивают, что газопровод представляет опасность, и готовы защитить он нее европейцев даже против их воли. 

Между тем, сейчас реальную помеху строительству газопровода устроили экоактивисты Германии. Разобраться с этим вопросам местным властям будет сложнее, чем игнорировать требования американцев.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Блохерка-феминистка
Пожаловаться Ответить
Yessss! Молодцы немцы, так и надо было давно сделать- решительно дать пинка и «заморозить» этот подлый Путинский проект Северный поток-2, чтобы Путин наконец-то понял, что его разоблачили как президента-убийцу, вора и «очковтирателя» и никаких уступок и снисхождений со стороны США и ЕС ему больше никто делать не будет, а Навальный сейчас сидит в тюрьме, носится без штанов по тюремной камере, а его сокамерники пытаются поймать Навального и вот-вот его уже «отфеминиздят»; Навальный выступает против достройки Северного потока-2 и против «Крым Наша»
гость
Пожаловаться Ответить
178691 навально(о(, смени хозяина, этот не выйдет ни когда, начни (о(ать у бандеры уже что ли, хоть толк тебе ущербному будет, навалят пожрешь,
Гость187926
Пожаловаться Ответить
Гость178961
Да закопать и бросить этот газопровод, ни кубометра газа свыше контракта, мороз, обледенени, по фигу, не нужен он им, а нужен был Миллеру и никому больше.
Газпром надо менять в полном составе. Сначала 100% обеспечени России газом, нормальным природным, не сжиженным в баллонах развозить по деревням Урала и Сибири а трубами.
Сталина надо сюда и тогда сразу обеспечат страну свою газом, а не немцев.
Вот интересно, в деревню из 5 домов находящуюся за 100 км от магистрали, за чей счет прокладывать будем? денег то не будет по Вашей схеме, так как от экспорта Вы предлагаете отказаться.
Гость178961
Пожаловаться Ответить
Да закопать и бросить этот газопровод, ни кубометра газа свыше контракта, мороз, обледенени, по фигу, не нужен он им, а нужен был Миллеру и никому больше.
Газпром надо менять в полном составе. Сначала 100% обеспечени России газом, нормальным природным, не сжиженным в баллонах развозить по деревням Урала и Сибири а трубами.
Сталина надо сюда и тогда сразу обеспечат страну свою газом, а не немцев.
1
новости партнеров

Россияне расхлебывают последствия ошибок Горбачева в отношениях с НАТО

30 лет назад Москва упустила шанс изменить ход истории в свою пользу

Россиян предостерегли от покупки долларов в апреле

Национальной валюте РФ прогнозируют рост после кратковременного спада

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей