Дипломаты выясняют детали произошедшего

Российское посольство сделало заявление после сообщений о том, что в Италии нашего гражданина заподозрили в шпионаже. Дипломаты подтвердили данные о том, что в Риме задержан сотрудник военного атташе.

Как передает РИА "Новости", отечественные дипломаты надеются, что этот скандал не отразится на отношениях двух стран. Детали дела о "шпионаже" выясняются. При этом в посольстве отказались комментировать более детально данную ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что российского и итальянского офицеров задержали по подозрению в шпионаже. Якобы итальянец передал россиянину секретные данные и получил за это деньги. Как уточняет РИА ФАН, после этого российского посла вызвали в МИД Италии.