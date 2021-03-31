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Российское посольство сделало заявление после сообщений о том, что в Италии нашего гражданина заподозрили в шпионаже. Дипломаты подтвердили данные о том, что в Риме задержан сотрудник военного атташе.
Как передает РИА "Новости", отечественные дипломаты надеются, что этот скандал не отразится на отношениях двух стран. Детали дела о "шпионаже" выясняются. При этом в посольстве отказались комментировать более детально данную ситуацию.
Ранее СМИ сообщили, что российского и итальянского офицеров задержали по подозрению в шпионаже. Якобы итальянец передал россиянину секретные данные и получил за это деньги. Как уточняет РИА ФАН, после этого российского посла вызвали в МИД Италии.
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