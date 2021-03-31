Некоторые европейские государства отвергают сотрудничество с Россией по борьбе с COVID-19 по политическим соображениям

Реакция политических деятелей Европы на российский препарат от коронавируса "Спутник V" демонстрирует то, в каком тупике находятся отношения Евросоюза и РФ.

Об этом сообщает председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Эксперт также заявил, что сотрудничество в области противостояния инфекции коронавируса отвергается многими странами ЕС по политическим причинам, уточняет "Свободная Пресса".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Россию и Китай в расширении своего влияния с помощью распространения препаратов против COVID-19. Глава пятой республики утверждает, что напряжение между странами может вылиться в полномасштабный конфликт. Кроме того, французский лидер сообщил, что ЕС – единственное политические объединение, обладающее истинной стратегией вакцинации населения.