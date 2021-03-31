Важные решения можно принимать только вместе с Украиной, успокоили в Офисе на Банковой

Лидеры Германии, Франции и России могут сколько угодно обсуждать урегулирование в Донбассе, но без Украины все равно ничего решить не смогут. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

Накануне Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин устроили видеоконференцию. Владимира Зеленского на нее не пригласили, хотя Киев в последнее время делал много заявлений о готовящихся в конце марта переговорах в нормандском формате.

Комментируя эту ситуацию, Мендель дала понять, что Киев не видит поводов для волнений – видеовстреча лидеров ФРГ, Франции и РФ была посвящена разным проблемам.

"Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе",

– отметила пресс-секретарь в интервью "Українським Новинам".

При этом Мендель подчеркнула, что вопросы, касающиеся Украины, без Киева в любом случае решать не будут.

Ранее внешнеполитическое ведомство Незалежной отвергло возможность обсуждения украинского урегулирования партнерами по нормандскому формату без присутствия Зеленского.

Разговор Путина, Меркель и Макрона был запланирован на 29 марта, при этом в Кремле подчеркивали, что ситуация в Донбассе непременно будет обсуждаться, но поскольку это не нормандский саммит, Зеленский на него не приглашен. Позже мероприятие перенесли на вечер 30 марта.